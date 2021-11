El colegio IPEM N° 359 adoptó la bermudas como parte del uniforme después que uno de sus alumnos se presentara en pollera frente a la ola de calor semanas atrás.

La modificación del Acuerdo Escolar de Convivencia se concretó este miércoles tras la votación del 55% de la comunidad escolar.

“No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, dijo el adolescente que dio el primer paso para cambiar el uniforme a fines de octubre, en diálogo con CarlosPazvivo.

Sobre el total de votos el 97,5% dio su apoyo a la incorporación de la bermuda como prenda alternativa al pantalón largo.

Lo mismo ocurrió en el colegio IPEM 165 Presbítero José Bonoris de Colonia Caroya dónde el director aceptó el planteo de los alumnos.