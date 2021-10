Mientras gran parte de la provincia de Córdoba atraviesa una ola de calor con temperaturas muy elevadas, un adolescente de Villa Carlos Paz decidió concurrir a su escuela vistiendo polleras, ya que no quiso vestirse con el pantalón largo que prevé el uniforme escolar.

De acuerdo a lo que consigna el informe del periodista Juan Alberto Pereyra del sitio carlospazvivo.com, el hecho ocurrió este lunes en el Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) número 359 “Arturo Umberto Illia” de la localidad serrana.

Pese a lo atípico de su atuendo, el alumno del secundario pudo asistir a clases sin inconvenientes, aunque las autoridades las autoridades del colegio le advirtieron que no podrá volver a utilizar polleras nuevamente para asistir al establecimiento.

“No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, aseguró el adolescente en diálogo con el sitio carlospazvivo.com

El joven explicó que la escuela no permiten que los varones asistan con pantalones cortos o bermudas, por lo que optó por ir con pollera, que es una prenda permitida para las alumnas mujeres.

Respecto de la advertencia recibida, el joven aseguró que su preceptora le dijo “de muy buena manera” que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera” en otra oportunidad.

Tras el incidente, otros alumnos plantearon a las autoridades que modifiquen el reglamento para que los varones también puedan acceder al mismo derecho de las mujeres de tener una prenda de vestir corta, como shorts o bermudas, como ocurre con las mujeres y las polleras.

