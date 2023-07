La Fiscalía de Villa Cura Brochero, envió un oficio a BMW Argentina para que de cuenta del software específico para realizar la lectura de la computadora de abordo del vehículo que conducía el dirigente de Hacemos por Córdoba, Oscar González, en el Camino de las Altas Cumbres, cuando protagonizó el choque en el que perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y por el cual resultaron gravemente heridas dos adolescentes.

El ex titular de la Legislatura Unicameral está imputado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, aunque permanece en libertad, mientras ya pasaron más de ocho meses del trágico siniestro vial.

El pedido fue remitido 4 de julio y lleva la firma de Juan Carlos Vera, Prosecretario letrado de esa fiscalía que conduce Analía Gallaratto y está dirigido al Gerente de dicha empresa.

“Se ha resuelto librar a Ud. el presente, a fin de que informe si es posible realizar la lectura del Módulo ACM, mediante la utilización de Software y Hardware BOSCH o el que corresponda al módulo ACM, instalado en el vehículo BMW modelo X1 25l”, reza el texto enviado a BMW Argentina.

En el mismo oficio, la fiscalía le pide a la filial de la firma alemana en el país que informe a la justicia de Córdoba los siguientes detalles:

-Cuál ha de ser el procedimiento para ello.

-Cuáles son los pasos a seguir para de dicha lectura, como así también los costos y tiempo de realización.

-Marca, modelo y número de serie del módulo ACM colocado en el rodado marca BMW, modelo X1 25l, del año 2017, VIN chasis WBAHT1109H5H73059.

-Detalles del equipo CDR que utiliza en el escaneo del módulo ACM; con el objetivo de obtener la información que tiene guardada la memoria de la computadora.

El BMW X1, el auto otorgado en guarda por la justicia que conducía Oscar González al impactar contra la Renault Duster guiada por la docente Alejandra Bengoa, que murió tras el choque, tiene un módulo que contiene los datos de circulación de los últimos cinco segundos antes del siniestro, donde quedan grabados los datos de velocidad y circulación del vehículo. En ese módulo podrían estar algunas claves para entender lo que sucedió.

Lo llamativo del caso es que la justicia había ordenado ya la realización de esa pericia en el concesionario oficial de Córdoba, Auto Munich. La misma se diligenció el 14 de junio pasado y desde la querella habían dicho que no se había podido llevar adelante, porque el concesionario no tenía el software específico para obtener los datos de interés para la investigación.

Tras esa manifestación pública del perito de la querella, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba había salido a desmentir la cuestión, afirmando que “se realizó el análisis del vehículo del imputado por parte de la concesionaria oficial de BMW en Córdoba”.

A través de un comunicado, el MPF señaló que “para llevar a cabo el análisis correspondiente se utilizó solo instrumental aprobado por la agencia oficial de BMW, no permitiéndose el uso de instrumental privado que traía uno de los peritos de la querella por no acreditar la homologación de la agencia oficial, ya que no se puede comprobar que los datos que pudieran arrojarse con el mismo serán fehacientes y categóricos".

Esa versión de lo actuado se contradice ahora con el oficio enviado por la propia Fiscalía a cargo de la investigación, que pide a la filial argentina de la firma alemana, que le informe cuál es el software indicado para realizar la pericia; cuál sería el costo de su utilización y el tiempo de realización de la lectura del módulo.

Mientras tanto, ahora se aguardan las conclusiones de peritos oficiales sobre la última parte de la pericia mecánica, realizada en el Camino de las Altas Cumbres, la semana pasada.

En la misma, se diseñaron las planimetrías con las cuales se intentarán establecer el recorrido del vehículo de González al momento del impacto, en qué carril se produjo la embestida y otras cuestiones direccionadas a sumar elementos de prueba a la investigación.

Siniestro vial mortal

El hecho ocurrió el 29 de octubre del 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, cuando Oscar González, a bordo de la BMW X1 otorgada en guarda por la justicia, impactó de manera frontal al Renault Duster que conducía la docente Alejandra Bengoa de 56 años, quien falleció tras el impacto.

Además, la hija de la víctima, Marina de 15 años y una amiga de ella, Alexa, de la misma edad, viajaban como acompañantes y sufrieron gravísimas heridas, por las que hoy aún continúan en rehabilitación.

Cabe resaltar que la querella afirma que la defensa del dirigente político ha intentado dilatar el proceso y no ha mostrado voluntad de colaboración por parte del imputado. Ejemplifican esta situación con la negativa de González de someterse a una pericia psicológica pedida por los querellantes, entre otras conductas que estiman dilatorias del proceso investigativo.