El BMW X1, el auto que conducía Oscar González momentos antes de protagonizar el "siniestro de Traslasierra", tiene un módulo que contiene los datos de circulación de los últimos cinco segundos antes del choque. En ese módulo podrían estar algunas claves para entender lo que sucedió.

VER: Choque de Oscar González: tras la fallida pericia al BMW, familiares denuncian "encubrimiento"

Al término de la sesión acordada para llevar adelante la pericia sobre la BMW X1, pactada para el día miércoles 14 de junio, Jorge Geretto, licenciado en accidentología y perito de parte en el caso, le dijo a Canal 10 que la pericia se había frustrado por "falta de software adecuado".

Este jueves el Ministerio Público Fiscal desmintió a Geretto y aclaró que “tal como estaba acordado por los peritos (…) se realizó el análisis del vehículo del imputado por parte de la concesionaria oficial de BMW en Córdoba, empezó a las 14 y culminó a las 18 hs, con la presencia del perito oficial y los peritos de las partes (uno por parte de la defensa, y dos por parte de la querella) que fiscalizaron el procedimiento, labrándose acta de todo lo realizado”.

VER: Choque de Oscar González: dilatan la pericia sobre la BMW que manejaba el funcionario

En el mismo intercambio con Canal 10, Geretto dijo que “la concesionaria Auto Munich BMW carece del equipo para acceder a la información del módulo”.

Al respecto, y en el mismo comunicado, el MPF expresó que “para llevar a cabo el análisis correspondiente se utilizó solo instrumental aprobado por la agencia oficial de BMW, no permitiéndose el uso de instrumental privado que traía uno de los peritos de la querella por no acreditar la homologación de la agencia oficial, ya que no se puede comprobar que los datos que pudieran arrojarse con el mismo serán fehacientes y categóricos. Si con posterioridad se acreditara la homologación oficial correspondiente se autorizaría su utilización”.

VER: Tragedia en Traslasierra: González se definía como "piloto de Rally" antes del choque

Se aclara también que la información que contiene el módulo es "indeleble", por lo tanto no se perderá.

El comunicado del MPF concluye: “Continúa la pericia accidentológica de acuerdo a lo que vayan solicitando los peritos a los efectos de poder redactar su informe de pericia accidentológica”.

El sinestro ocurrió el 29 de octubre del 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, cuando González, a bordo de la BMW X1 impactó de manera frontal al Renault Duster que conducía la docente Alejandra Bengoa de 56 años, quien falleció tras el impacto.

VER: Tragedia de Traslasierra: el papá de Alexa interpeló a Llaryora en un acto de campaña

La hija de la víctima, Marina de 15 años y una amiga de ella, Alexa, de la misma edad, viajaban como acompañantes y sufrieron gravísimas heridas, por las que continúan en rehabilitación.

Este medio se comunicó con Emiliano Binante, abogado de la familia Bengoa, quien dijo desconocer al momento los detalles del comunicado emitido por el MPF en la tarde del jueves. Binante expresó no haber sido notificado al respecto.

EL COMUNICADO COMPLETO

Se realizó la pericia accidentológica en la causa por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas tras siniestro vial de camino de las altas cumbres

El Ministerio Público Fiscal pone en conocimiento que en la causa González, Oscar Félix p.s.a. Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas, siniestro vial ocurrido con fecha 29/10/2022 en el camino de las Altas Cumbres, luego de la recepción de numerosos testimonios y la elaboración de los informes técnicos preliminares, con fecha 10/11/2022, se ordenó la realización de la pericia accidentológica a fin de conocer la mecánica del hecho.

A lo que la defensa del imputado se opuso a las medidas probatorias realizadas hasta ese momento: siendo la apertura de teléfonos celulares, informe técnico químico de restos de pintura, informe técnico mecánico y pericia psicológica, por lo que con fecha 23/11/2022 se decretó el pedido de oposición a las medidas probatorias presentadas por los abogados codefensores y se remitieron digitalmente los autos al juzgado de control de esta sede judicial, quien mediante Auto Interlocutorio N° 74, de fecha 29/12/2022, resolvió no hacer lugar a los incidentes de nulidad en contra de los informes técnicos, remitiéndose los autos a la Fiscalía con fecha 08/02/2023.

Los abogados codefensores solicitaron ampliar los puntos de la pericia accidentológica, lo cual se admitió con fecha 16/02/2023, éstos designaron perito de parte y la querella adunó un nuevo perito de parte al que ya había designado; una vez aceptados todos los cargos de los peritos propuestos por los codefensores y querellantes (lo que también tuvo una demora importante por parte de los peritos de los querellantes quienes lo hicieron con fecha 03/03/2023), con fecha 03/03/023 se envió oficio a Accidentologia vial solicitando designe perito oficial encargado de llevar a cabo la pericia ordenada, aceptando dicho cargo con fecha 15/03/2023 el perito Ingeniero Ramiro Ojeda. Quien informó que la fecha de inicio de la pericia Accidentologia sería el día 29/03/2023.

A posterior, informó que la segunda reunión con los peritos de parte seria el día 15/04/2023 y que uno de los facultativos propuestos por los querellantes manifestó su imposibilidad de asistir el día fijado y solicitó que se llevara a cabo la reunión la semana del diecisiete de abril del corriente año, debido a que se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Atento ello, se fijó nueva fecha para el día 21/04/2023 en el depósito de la comisaria de Mina Clavero, sito en el Paraje Cañada Larga de la localidad de Mina Clavero. Con fecha 12/05/2023 se realizó una nueva reunión con los expertos, en la cual se acordó que sería necesario a fin de continuar con la pericia contar con un análisis en el automóvil BMW X1, por parte de la empresa concesionaria Auto Munich, agencia oficial de BMW en la ciudad de Córdoba, coincidiendo además en dicho acto, todos los peritos, que se trata de una pericia compleja y extensa.

Con fecha 15/05/2023 se ofició a la mencionada empresa, siendo respondido el mismo con fecha 19/05/2023. El día 29/05/2023 se ordenó, por parte de la Dirección General de la administración y RRHH del Ministerio Publico Fiscal, el pago del monto necesario para llevar a cabo el informe de Diagnóstico Computarizado por parte de la concesionaria Auto Munich y la contratación del servicio de grúa para su traslado.

El día 07/06/2023 la Dirección de Administración remitió oficio a Auto Munich, con el instructivo para la carga de facturas para proveedores al poder judicial, solicitando datos de cuentas bancarias para el depósito del pago y el turno para llevar a cabo el informe de Diagnóstico Computarizado. Con fecha 12/06/2023 la mencionada concesionaria otorgó el turno para la realización del diagnóstico siendo para el día 14/06/2023.

Tal como estaba acordado por los peritos (en la reunión de fecha 12/05/23 arriba detallada) se realizó el análisis del vehículo del imputado por parte de la concesionaria oficial de BMW en Córdoba, empezó a las 14 y culminó a las 18 hs, con la presencia del perito oficial y los peritos de las partes (uno por parte de la defensa, y dos por parte de la querella) que fiscalizaron el procedimiento, labrándose acta de todo lo realizado.

Para llevar a cabo el análisis correspondiente se utilizó solo instrumental aprobado por la agencia oficial de BMW, no permitiéndose el uso de instrumental privado que traía uno de los peritos de la querella por no acreditar la homologación de la agencia oficial, ya que no se puede comprobar que los datos que pudieran arrojarse con el mismo serán fehacientes y categóricos.

Si con posterioridad se acreditara la homologación oficial correspondiente se autorizaría su utilización. Continúa la pericia accidentológica de acuerdo a lo que vayan solicitando los peritos a los efectos de poder redactar su informe de pericia accidentológica.