Hasta el domingo se presenta una variada agenda cultural en Córdoba.

Martes 29

A las 19. Cine: Matadero (de Santiago Fillol, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Un cineasta americano llega a la pampa argentina para rodar ‘Matadero’: una fábula fundacional sobre la lucha de clases entre un grupo de trabajadores asesinados por sus jefes. Es 1974: la violenta persecución de la izquierda acaba de empezar en Argentina y los actores jóvenes del rodaje están al borde de saltar a la militancia clandestina. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 19.30. Inauguración de la muestra EnRedadas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

La Universidad Provincial de Artes a través de la Facultad de Artes y Diseño conjuntamente con la Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino Enea Spilimbergo”, presenta una nueva edición de la Exposición de las Graduadas en la Tecnicatura Universitaria en Arte Textil de Córdoba 2022. Dicha Exposición, que en este año se denomina EnRedadas, es un evento que incluye obras generadas por las artistas que han transitado la carrera universitaria con el único objetivo de divulgar y promover la creatividad y calidad de los diseñadores locales a través de exposiciones y conferencias en diferentes espacios culturales. EnRedadas es un espacio expositivo para 100 trabajos realizados por los egresados y diseñadoras cordobeses de la Tecnicatura Universitaria en Arte Textil ciclo 2022. Entrada libre y gratuita. Cierra el 4 de diciembre.

A las 20. Cine de cabecera: Juan Moreira (de Leonardo Favio, Argentina, 1973) Centro Cultural Leonardo Favio – Río CuartoEl gaucho Juan Moreira es encarcelado por reclamar lo que le correspondía. Al ser liberado toma justicia por mano propia y signa definitivamente su destino: persecuciones y muertes. Se suma a las huestes de Alsina y entra en la política de comité. Traicionado se pasa al bando del general Mitre. En medio de estas luchas políticas, del fraude y de las traiciones, librado a su suerte, sólo le quedará una única opción. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Concierto de cierre de año Escuela de Música Shinichi Suzuki. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

La Escuela de Música Shinichi Suzuki (Asociación de padres) organiza un concierto celebración del año. Entradas desde 3.600 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función de 17 a 20.

A las 21. Visita virtual a la muestra: Antonio Pedone. Un artista moderno, un museo modernoMuestra exhibida en el Museo Emilio Caraffa y producida por el Área de Colección del museo. La exposición se centra en la figura de Antonio Pedone y su rol como primer director del Caraffa para comprender una serie de acontecimientos y procesos que modelaron la escena artística cordobesa de la primera mitad del Siglo XX. Puede seguirse a través del canal de YouTube Cultura Cba.

A las 21. Cine: Rabinos rabiosos 1959 (de Martín Sappia, 2021, Argentina) y Brujas del Cordobazo (El Camboyano producciones, Argentina, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Rabinos rabiosos 1959. En 1959, un conflicto con los judíos ortodoxos de Nueva York suscitó en Antonio Seguí el deseo de pintar un cuadro que lleva el mismo nombre que el de la película. El tema elegido es lo de menos, porque el cuadro del destacado artista plástico cordobés sirve para sugerir tres cosas: todo cuadro lleva implícito un segundo cuadro clandestino en su interior; todo cuadro retiene algo que no se deja ver del todo; ningún cuadro, como dice Seguí en el inicio, se puede contar. Las afirmaciones son atendibles y probablemente ciertas, pero lo que el film dice también sin subrayarlo es que filmar un cuadro no es una tarea sencilla, porque no se trata de contar, pero sí de mostrar, y en tanto la naturaleza de la pintura opera en un juego ambiguo de desocultamiento y ocultamiento de algo o alguien, la propia puesta en escena se ve comprometida por la dialéctica propuesta en los escasos minutos de duración. En efecto, en poco tiempo se pueden pensar muchas cuestiones enigmáticas que definen al cine y a la pintura.

Brujas del Cordobazo. Todo comenzó con una foto y la pregunta que se hace Bibiana Fulchieri, fotógrafa y periodista ¿Quiénes son esas mujeres que acompañan a los principales referentes sindicales en esa foto? ¿Dónde están hoy y qué fue de sus vidas? Ellas son las Brujas del Cordobazo. Al ampliar la foto original se puede ver que había sido recortada, ocultando así las otras protagonistas de la historia. Nené Peña, Soledad García Quiroga, Isabel Guzmán, Susy Carranza, Patricia López, Cristina Salvarezza, Lina Averna, María Lila García y Bibiana Fulchieri. Así nació el libro, de fértil recorrida por todo el país, en el que se basa esta reconstrucción histórica que llega al cine en formato documental según el trabajo experimentado de Andrés Dunayevich y Luciana Dadone. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

Miércoles 30

A las 20. Cine por la Diversidad: Nuestra música (de Jean-Luc Godard, Francia, 2004) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El filme está compuesto de tres partes, respectivamente tituladas: Reino 1. Infierno; Reino 2: Purgatorio y Reino 3: Paraíso. Entrada libre y gratuita.

Jueves 1

A las 17. Primer Circuito Cultural Accesible para Personas con Discapacidad Visual. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El encuentro contará con la exposición de pinturas táctiles de la artista Adriana Gómez denominada Un recorrido artístico a través de los sentidos. Asimismo se presentará la obra Teatral «Gris de Ausencia» con audiodescripción, reconocimiento escenográfico y programa en sistema braille para el acceso cultural de personas con discapacidad visual. El cierre estará a cargo del Club de Catadores Ciegos de la Provincia de Córdoba con la presentación y degustación de los vinos del encuentro.

A las 19. Inauguración de muestra fotográfica: Reflexiones visuales Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Muestra colectiva que lleva adelante Peña fotográfica Córdoba conjuntamente con la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos Profesionales de la Provincia de Córdoba (AFC). Uno de los principales rasgos de las fotografías que se exponen es que los artistas meditaron las escenas y las prepararon con detalle antes de capturarlas para acentuar el mensaje que desean transmitir. En ocasiones, incluso, introdujeron en las composiciones elementos fantásticos y exagerados y recurrieron a la edición digital para incluir efectos a posteriori pretendiendo sorprender al espectador que lo contemple. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Aftersun (de Charlotte Wells, Reino Unido, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Sophie (Francesca Corio / Celia Rowlson-Hall como la Sophie adulta) reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre (Paul Mescal) 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció. Repite el sábado 3 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 19.15. “n392, je suis», soy CamilleMuseo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Soy Camille de Claudel de Caíta Barberán y Marxela Etchichury es una obra de teatro e instalación. Esta puesta es un ritual que evoca, a través del acto teatral, a la escultora francesa Camille Claudel, su vida y obra. También invoca a las artistas silenciadas y olvidadas. Los ecos de la obra teatral, junto a sus elementos y materialidad, quedarán expuestos en una sala como parte del recorrido de la muestra durante el día y como invitación a recorrer la obra. Esta instalación y obra busca revivir a Camille Claudel en el lugar que mejor convoca a su arte. Entrada libre y a la gorra. Reservas al teléfono 351-764- 8564. Repite el viernes 2 a las a las 19.30.

A las 21. Visita virtual a la muestra: Dar la palabra

La exposición del Grupo Urbomaquia, exhibida en el Museo Emilio Caraffa, presenta un recorrido por obras, documentos y registros, tanto fotográficos como audiovisuales, entre los años 2001 y 2018. Urbomaquia se inscribe en el terreno del arte político proponiendo diferentes situaciones de acción y reflexión en torno a la vida urbana y social pero también sobre los modos de producción en artes, visibilizando tensiones entre lo establecido y otras voces disidentes o marginales. La muestra invita a un devenir en la historia social y política del país desde una mirada colectiva que se repone en el archivo y el documento como registro político. Con curaduría de Carina Cagnolo. Puede seguirse a través del canal de YouTube Cultura Cba.

A las 21. Misa de Requiem. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba, bajo la dirección de JongWhi Vakh, y el Coro Polifónico de Córdoba, con dirección artística de Camilo Santostefano, presentan Misa de Requiem de Giuseppe Verdi. La presentación contará con la participación del director invitado Im Sang Yoon y de los solistas Cecilia Leunda (soprano), María Cecilia Díaz (mezzosoprano), Juan Carlos Vassallo (tenor) y Patrick Blackwell (barítono). Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Cine: El gran movimiento (de Kiro Russo, Bolivia, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Una sinfonía de la ciudad en las alturas, la enfermedad de un trabajador, la pesadilla y su redención. Repite el sábado 3 a las 19. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

Viernes 2

A las 17.30. Festival Aplaudamos a las bandas Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

El viernes 2 y domingo 4 de diciembre se realiza una nueva edición del ciclo organizado por la Agencia Córdoba Cultura que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo artístico, con el apoyo para la compra de instrumentos y promover a los artistas a través de su inclusión en la grilla de conciertos del Festival. Dos jornadas de pura música con grupos de diferentes géneros y orquestas y elencos juveniles que desarrollan un arduo trabajo de formación en diferentes centros educativos y barrios de la ciudad. Entrada libre y gratuita. La programación completa puede consultarse en: https://cultura.cba.gov.ar/

A las 21. Viernes de Música: Tango in blue: De Cole Porter a Piazzolla, Tango & Jazz fusión Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

La propuesta conjuga la fusión de dos géneros que ya son parte de la música del mundo: tango y jazz. El tango con su riqueza rítmica y melódica unido a las armonías y las improntas de la improvisación propia del jazz. Un juego y diálogo permanente entre piano y contrabajo. Asimismo, se retoman estándares consagrados del jazz y se los sumerge en el lenguaje del tango, se los fusiona, se desdibujan sus límites, y se los hace una sola expresión. Con Gabriel Masiero (piano), Alejandro Sosa (contrabajo) y el sensible aporte como invitada de Amparo Sosa (violín), se recrea música que va desde Cole Porter y Duke Ellington hasta Piazzola, más algunas composiciones originales para una velada con música de fusión y melodías eternas. Entrada general 800 pesos.

A las 21. De la vida, el amor y la muerte, obras de Joan Manuel Serrat. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia, con dirección artística de Andrés Acosta, junto al Coro de la F.A.U.DI, el Coro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Coral Meridiano presentan De la vida, el amor y la muerte, obras de Joan Manuel Serrat, con dirección general de Gustavo Maldino. Participan de la presentación el pianista y compositor cordobés Luis Lewín, el bajista Fernando Bobarini, el baterista Fernando Caballero, el intérprete Mario Díaz y Lautaro Metral, actor de la Comedia Cordobesa. La dirección general es del maestro Gustavo Maldino. Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

Sábado 3

A las 20. Teatro: Ya no es Alicia Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Ya no es Alicia es una breve adaptación de la conocida obra «Alicia en el País de las Maravillas» escrita y dramatizada por niñeces, juventudes trans y no binarias. La obra se construye en el marco del Programa Provincial de Derechos Humanos de Niñeces, Juventudes Trans, No Binarias y sus Familias o Referentes Significatives, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Esta adaptación está protagonizada por dos personajes de la conocida historia, Alicia y el Sombrero, quienes interpretan distintos diálogos a lo largo de una transición de género, representando las tensiones y dilemas que se dan durante este proceso. Entrada gratuita hasta colmar la capacidad de la sala.

A las 21. Under my skin concert. Experiencia Sinatra. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

Christian Valverde presenta un homenaje a Frank Sinatra a través de sus canciones más populares. El intérprete estará acompañado por una Big Band formada por 30 músicos. Entradas desde 2000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Entre hormigas y cigarras. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

En el marco del Día de las Personas con Discapacidad, el elenco teatral Desafiarte estrena la obra Entre hormigas y cigarras. La cigarra cansada de ser menospreciada por ser holgazana tiene un polémico encuentro con las hormigas y decide ir a ver a Esopo y La Fontaine (creador y recopilador de la fábula). Para ello la trama recorre un camino por el paso del tiempo donde distintas escenas nos muestran la depreciación de ser artista en diferentes momentos, mostrando también que las actividades creativas resurgen como forma de salvarse de la enorme angustia del ser humano frente a la adversidad y la incertidumbre. Entradas 800 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 4

A las 17.30. Festival Aplaudamos a las bandas. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

El viernes 2 y domingo 4 de diciembre se realiza una nueva edición del ciclo organizado por la Agencia Córdoba Cultura que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo artístico, con el apoyo para la compra de instrumentos y promover a los artistas a través de su inclusión en la grilla de conciertos del Festival. En esta ocasión se presentan diferentes orquestas y elencos juveniles que desarrollan un arduo trabajo de formación en diferentes centros educativos y barrios de la ciudad. El festival cierra con la presentación de “La Collegium Big Band”. La programación completa puede consultarse en: https://cultura.cba.gov.ar/

A las 18. Títeres: Philia Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Chopin y Mendelssohn. Teatro del Libertador – Vélez Sársfield 365

La Orquesta Académica Juvenil, con dirección del maestro Hadrian Avila Arzuza, presenta un programa que reúne Concierto para piano N° 1 de Frédéric Chopin, y Sinfonía N° 10 de Felix Mendelssohn. El concierto contará con la actuación destacada de la pianista Clara Muñoz. La entrada es gratuita, con retiro previo a partir del jueves 1 por boletería del teatro.