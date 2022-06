La Cámara 11ª del Crimen condenó a 5 años y 5 meses de prisión a Gonzalo Soria, el joven de 29 años que a 116 kilómetros por hora y con 2,4 gramos de alcohol en sangre, atropelló y mató a Luciano Gassman de 16 años y luego huyó del lugar, en la ciudad de Río Segundo a fines del 2020 al encontrarlo responsable de "homicidio culposo agravado" y "lesiones culposas" e "inhabilitación para conducir por diez años".

La sentencia no dejó conforme a ninguna de las partes. Jorge Sánchez del Bianco, abogado defensor de Soria dijo que están "disconformes con el monto de la pena que se ha impuesto, ya que entendemos que es elevada", al tiempo que aseguró que recurrirán la sentencia ante el "Superior Tribunal de Justicia y estamos convencidos que va a reducir la pena".

Luego del histórico fallo en el marco del juicio por la Tragedia de la Circunvalación contra Alan Amoedo, finalmente condenado por "homicidio simple con dolo eventual" y no por homicidio culposo, en este proceso, el fiscal Fernando López Villagra no agravó la acusación contra Gonzalo Soria y pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión por el homicidio culposo de Luciano Gassman, e inhabilitación para manejar por 10 años. De acuerdo al veredicto, el tribunal falló en consonancia con el pedido del fiscal, entendiendo que no se podía aplicar la figura dolosa.

En tanto que el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno había pedido agravar la acusación contra Soria y condenarlo por "homicidio simple con dolo eventual" a 9 años de prisión. El representante de la familia de la víctima dijo que ese criterio está asentado en lo que se acreditó en el transcurso del juicio.

El hecho ocurrió en diciembre de 2020, cuando Soria a bordo de su utilitario, a 119 kilómetros por hora, con 2,4 grados de alcohol en sangre, embistió a la víctima y luego se dio a la fuga. A diferencia de lo sucedido con Alan Amoedo que llegó en libertad al juicio, Soria está detenido hace un año y medio.

Luciano Gassman venía circulando junto a otras 20 personas por la banquina de la ruta 19, a la altura de Río Segundo, en la zona urbana, cuando irrumpió Soria en su vehículo a altísima velocidad y al verlos "no desacelera, no frena ni hace ninguna maniobra para evitar el impacto", señaló el abogado Pérez Moreno.

No obstante ello, tras atropellar y matar a Gasman y herir a otra persona, regresó a la ciudad de Pilar, "escondió el vehículo, llamó por teléfono a una señorita" con la que mantuvo relaciones sexuales y "luego se fue a dormir plácidamente", sostuvo el abogado y agregó que "recién después del mediodía, alertado por familiares", porque una testigo había logrado anotar su patente, se presentó en la justicia.