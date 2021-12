"Elíptico. Máquinas de supervivencia" en la nueva propuesta teatral de la compañia colectiva del Teatro Minúsculo.



"Cuando se ingresa a un gimnasio hay un antes y un después: los cuerpos nunca volverán a estar como estaban. En un gimnasio la máquina elíptica activa en forma simultánea a todos los músculos del cuerpo, ¿pero acaso puede también poner en funcionamiento un plan que cambie el destino de la Humanidad?", interroga la descripción de la obra y abre un sinfín de desopilantes situaciones que el público agradecerá.

"Elíptico" es interpretada por Liliana Angelini, Ana Margarita Balliano, Lorena Cavicchia, Analía Juan, Jorge Monteagudo, Mariel Soria y Alicia Vissani.



La dramaturgia y dirección es de Jorge Monteagudo. El director nos cuenta cómo surge esta nueva propuesta teatral: “Elíptico tiene dos puntos de partida. Uno, es el deseo de producir una obra que parta de un texto previo y se someta a un proceso de sistematización de ensayos, sin estar vinculada a la improvisación, que es nuestro formato habitual. En segundo lugar es la inquietud de presentar la obra dentro de un espacio alternativo: un gimnasio”.



En cuanto al espacio alternativo seleccionado para desarrollar esta nueva historia, detalla: “Nos gusta el desafío de trabajar en espacios no convencionales. Ya lo hicimos en el Museo de Ciencias Naturales, El Palacio Ferreyra, la Casona Municipal, El Club Maipú, entre otros. Ya habíamos trabajado en este gimnasio en el marco del Festival Pensar con Humor 2019 con una pieza teatral en formato improvisación y nos interesó como disparador”.

El artista también comparte: “En base a algunos aspectos creativos, escribí el texto que tuvo muchas versiones. La obra tiene un lenguaje vinculado a las comedias de situación y al enfoque que solíamos abordar con Maldita Afrodita y Corazón de Vinilo. En base a la estructura dramática y a los conflictos que atraviesan la obra, incluso se continúan ajustando algunas réplicas y "chistes" función a función”.



Monteagudo describe a “Elíptico”, como “una que obra tiene muchas capas de lectura: es naif, es delirada, es musical, tiene personajes arquetípicos, pero también tienen lugar las teorías científicas como la de Richard Dawkins sobre genética evolutiva. De ahí proviene el cruce fantástico: la física con la educación física, el elíptico con las elipsis temporales, algunos de los motores de conflicto de la propuesta”.

Ensayar una obra de teatro en pandemia



Sobre el proceso de realización de la obra y cuánto tiempo les llevó prepararla, el actor y director expresa: “Comenzamos con los ensayos en el gimnasio previo a la pandemia y luego cortamos. Continúe ajustando algunos elementos del texto pero frenamos los ensayos… Por el tipo de propuesta era muy difícil ensayarla de modo virtual así que apenas se levantaron las restricciones armamos un cronograma criminal de cuatro ensayos semanales, incluidos sábados y domingos, para lograr estrenar el proyecto. Estrenarla, más que un objetivo, era una imposición”.

-¿La pandemia afectó al grupo colectivo del Teatro Minúsculo? ¿Siguieron ensayando o armando nuevas historias en modo virtual o se tomaron un descanso?

Durante la pandemia hicimos algunos “minúsculos” de modalidad virtual. Nos gustó el formato, lo experimentamos, le buscamos la vuelta para trabajar con el mayor rendimiento creativo y asimilando los pro y los contras del formato. Después nos aburrimos. Afectó la producción teatral pero no el vínculo, ya que estamos en permanente contacto.

“La crisis como motor creativo”

El artista comparte su opinión acerca de la situación actual del teatro independiente, en esta época de post cuarentena: “El teatro independiente es hijo de las crisis y la crisis es el motor creativo que nos pone en movimiento. El teatro no para, no se frena, el teatro nunca se fue y la señal es la cantidad de espectáculos que se han estado estrenando y se presentan actualmente”.

También comenta: “La cuarentena, la pandemia, ha revelado la precariedad de la situación de las artes en general: fuimos los primeros en irnos y los últimos en regresar. Pero todo el mundo subsistió gracias a actuar, cantar, bailar, pintar, con-mover. El teatro no se reinventa porque el teatro es invención continua. No tenemos nada que “reinventar”. Si hay alguna enseñanza, es tal vez sobre lo que deberíamos reflexionar. Pero mientras las artes continúen siendo una actividad educativa oficial no primordial, estamos en problemas”.

-La pandemia continúa: ¿El público está asistiendo a las salas teatrales?

El público está deseoso de recuperar su “normalidad” y asiste a las propuestas teatrales como antes. Se ve en todas las propuestas en la cartelera actual y en las nuevas iniciativas. Esperemos que se mantenga y que se continúen apoyando las propuestas independientes.

La obra presenta las últimas funciones del año los días domingos 5 y 12 de diciembre a las 21. La cita es en Fitnet Gimnasios. Sede Casa España (Av. 24 de Septiembre 946. B° Gral Paz). Entrada general $700. Localidades anticipadas al whatsapp 3513950029.



En "Elíptico" la Música original es de Enrico Barbizi. Diseño y realización de objeto: Aníbal Arce. Vestuario y Puesta en escena: Teatro Minúsculo. Diseño de iluminación de Rafael Rodríguez. Asistencia y operación técnica: Xavier del Barco. Fotografía: Elías Huespe. Gráfica: Santiago Guerrero. Coproducción: Teatro Minúsculo & FitNet Gimnasios. Asistencia de dirección: Liliana Angelini.

Espectáculo ganador del Fondo Estímulo a la Actividad Teatral Cordobesa 2019/2020. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.