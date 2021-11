"Comenzó todo con un casting para argentina y terminó siendo una acción para todo el mundo de habla hispana".

Con estas palabras, Martín Rodríguez Sabagh comienza la entrevista para Cba24n.com.ar, y da inicio a la difusión de un nuevo spot publicitario de la serie de Álex Pina.

Rodríguez Sabagh es locutor y una de las voces institucionales del Multimedio SRT, con una gran trayectoria en Radio Universidad 580AM, FM 102.3 Más Que Música, Canal 10 y Canal U, los medios que integran la empresa de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, cuenta con una prolífica carrera en numerosos medios de comunicación argentinos y Latinoamericanos.



La voz en off de una de las series de ficción más exitosas del mundo



Martín, brindó una entrevista exclusiva a Cba24n.com.ar, con detalles de este gran trabajo artístico para la 5º temporada de La Casa de Papel de Netflix.



-¿Cómo fue el comienzo de esta experiencia con la producción de "La Casa de Papel"?



El contacto es con Netflix y con los CEO de todas las filiales que supervisaron cada detalle de la realización de el primer tráiler y teaser -(campaña de intriga o pre lanzamiento)- para Netflix Latinoamérica con la elección de un talento de voz para marca.



-¿Es la primera vez que lo convocan para la voz en off del spot o tráiler de series de ficción?



Anteriormente grabé para Gillette Latinoamérica cuando Lionel Messi era la imagen de su marca, en el pasado mundial de fútbol.



-¿Nos puede compartir cómo es trabajar con el equipo de producción de una serie internacional de Netflix, con gran repercusión en el público?



Trabajar con Netflix es muy profesional, con mucho respeto. Están muy atentos, cuidando hasta el último detalle para que el resultado final sea impecable.

- ¿Cómo fue el proceso de grabación de la voz en off, se realizó en Argentina o en otro país?



La grabación la realizamos desde Córdoba en los estudios HI Fi con dirección de Netflix EEUU, Chile, Argentina, y todas sus filiales.



¿Dónde se podrán ver los spots?



El locutor, nos detalla: "Esta acción de spots salen en todas las plataformas digitales, radios y Tv. Y en chile en todos los mall de los shoppings cada una hora durante 10 días se va escuchar mi voz y ver 3 comerciales que rotan promocionando "La casa de papel. Parte final, ciao a la serie bienvenida la resistencia"". Además, estarán disponibles en el metro de Chile.



Martín Rodríguez Sabagh, se encuentra muy feliz, disfrutando por este gran momento y experiencia que obtiene al trabajar con realizadores de una serie internacional, que ha tenido una excelente recepción en el público streaming y a nivel mundial.



"La Casa de Papel" en sus últimos cinco episodios, estará disponible en Netflix a partir del 3 de diciembre en todo el mundo.



Se termina la espera para todos los seguidores de la banda de ladrones, que se ganó el corazón de la gente. El final se acerca, ¡¡Bienvenida la resistencia!!.



Compartimos un fragmento del backstage del proceso de grabación de la voz en off, para el spot publicitario de la temporada 5 de La Casa de Papel: