Agustín Gutiérrez conocido como Guti en las redes sociales, presenta su último estreno con la canción "Y Lo Sé".



Guti tiene 18 años y es de Colonia Tirolesa. Su catálogo musical cuenta con 6 canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Su nuevo tema se llama "Y Lo Sé”, una canción de reggaetón inspirada en el romanticismo en verano, producido por el estudio conocido como Tras la Cortina y grabado en el Complejo el Trebol Azul localizado en su pueblo natal. Algunos de sus otros temas son “Te juro” que fueron dedicados a su familia y amigos por su apoyo y “De Night” con el cual exploto en redes sociales.

Hoy nos cuenta su historia y sus comienzos en la Música: “Desde los 13 años me empezaron a gustar las batallas de gallos, intentaba rapear, pero me costaba siempre, me jugaban una mal pasada los nervio, por esa razón decidí inclinarme en la música ya que el genero venia con una proyección alta y mi estilo era la creación de letras y melodías combinadas con el Flow”.



Su primer tema fue Diablon (Grabado en 2019): "Me sorprendió mucho como exploto mi single en mi pueblo, llegaba al colegio y mis compañeros escuchaban sin parar un proyecto que solo me lo tome por hobby, ahí me di cuenta que la música me la tenia que tomar en serio". En la actualidad "Diablon" cuenta con 2,8k de visitas en YouTube.

Guti LgT, se caracteriza por hacer estribillos pegadizos con la idea de hacer temas motivadores y románticos, tratando de encajar en diferentes géneros para sentirse un artista polivalente.

Mirá el video oficial de "Y lo sé":