Este miércoles se sortearon los cruces de una nueva edición de la Copa Argentina cuyo último campeón fue Boca Juniors.

En el Estadio de Futsal del predio Julio Humberto Grondona, ubicado en Ezeiza, se realizó el evento en el que participaron Talleres, Belgrano y Racing de Nueva Italia.

Después de llegar a la final en la última edición, los de barrio Jardín deberán enfrentar en 32avos de final a Güemes de Santiago del Estero. En tanto que los de Alberdi se medirán contra Platense y los Albicelestes lo harán frente a San Lorenzo.

El inicio de la Copa Argentina está previsto para el comienzo del mes de febrero. El certamen otorga un pasaje directo a la Copa Libertadores 2023.

El resto de los cruces

Banfield vs Dock Sud

Huracán vs Deportivo Madryn

Gimnasia de La Plata vs Liniers

Newell’s Old Boys vs Ituzaingó

Vélez Sarsfield vs Cipolletti

River Plate vs Deportivo Laferrere

Racing Club vs Gimnasia y Tiro de Salta

Estudiantes de La Plata vs Puerto Nuevo

Lanús vs Cambaceres

Boca Juniors vs Central Córdoba de Rosario

Argentinos Juniors vs Olimpo de Bahía Blanca

Independiente vs Central Norte de Salta

Arsenal vs Chaco For Ever

Colón de Santa Fe vs Sportivo Peñarol de San Juan

Rosario Central vs Sol de Mayo de Viedma

Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia de Jujuy

Quilmes vs San Martín de Tucumán

Patronato vs Deportivo Morón

Atlético Tucumán vs Brown de Adrogué

Defensa y Justicia vs Sacachispas

Ferro vs JJ Urquiza

Godoy Cruz de Mendoza vs Tristán Suárez

Almirante Brown vs Agropecuario

Barracas Central vs Acassuso

Independiente Rivadavia de Mendoza vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Aldosivi vs Colegiales

Sarmiento de Junín vs Flandria

Tigre vs Los Andes

Unión de Santa Fe vs Sportivo Las Parejas