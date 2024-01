El dólar libre cerró el viernes a $ 1.132 para la venta y $ 1.103 para la compra en la city cordobesa. En tanto en las pizarras porteñas se vendió este viernes a $1.120 y se compró a $ 1.100.

Cerró la semana con una suba de $95, lo que es un 9,3%.

La divisa paralela se mantuvo sin cambios respecto de la jornada anterior, donde cortó una racha de cinco incrementos consecutivos, en el marco de las cifras de inflación del 25,5% en el mes y de 211,4% en todo 2023, el debate de la Ley Ómnibus y el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional.

El resto de las cotizaciones

*Dólar mayorista:$816,00 (60 centavos más que el jueves)

* Dólar MEP: $1.096,04

* Dólar CCL: $1.135,27

*Dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario): $1.336,80.

*Dólar cripto: $1.132,67, según Bitso.

El Banco Central compró US$ 300 millones y en la semana sumó US$ 805 millones

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$ 300 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y acumuló en la semana compras por US$ 805 millones.

En lo que va del mes suma nueve ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi US$ 1.436 millones, precisó el operador de PR mercados de cambios Gustavo Quintana.

Los dólares financieros hoy mantuvieron la tendencia a la baja: el Contado con Liquidación (CCL) descendió $12,82, a $1.135,27; mientras que el MEP bajó $23,13, a $1.096,04.

Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $816 por unidad, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 39% y con el MEP, a 34%.

En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $860,645 para la venta y $801,380 para la compra.

En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posicionó a $835,5 para la venta y $795,5 para la compra, mientras que en el Banco Galicia el precio de venta fue de $875 y de $890 en el Banco Piano.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" registró el mismos valor del jueves, $1.120 para la venta y $1.100 para la compra.

En tanto, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior se ubicó en $1.336,80.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 463,784 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 40 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 356 millones.