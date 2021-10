La Provincia de Córdoba dará inicio al ciclo lectivo 2022 en las escuelas el 2 de marzo. Lo confirmaron desde el Ministerio de Educación, quienes ratificaron que la vuelta del personal directivo y docente será el 15 de febrero.

El ciclo lectivo a pleno comenzará el 2 de marzo, cuando se producirá la vuelta de toda la población educativa a las escuelas para el inicio de clases. Pero habrá otras instancias antes.

El equipo directivo y docente se reintegrará con el taller de planificación de la organización pedagógica institucional, una instancia que tomarán los días 15 y 16 de febrero.

Luego, antes de la vuelta a clases, habrá una instancia para que los estudiantes que no pudieron completar sus aprendizajes en diciembre del 2021 tengan otra chance de dar cierre a esos contenidos. “Realizarán el «período de intensificación de aprendizajes» entre el 17 y el 25 de febrero”, indicaron.

Sobre esto último, recordaron que a comienzo de 2021 se realizó una instancia similar. “Este período ya lo aplicamos este año. Aquellos estudiantes que no les alcanzó el vínculo pedagógico con sus docentes llegado diciembre, tendrán un período más para revisar los contenidos que no han logrado demostrar las competencias suficientes, para que puedan rendir y promocionar al próximo año o culminar el nivel. En Córdoba no hay promoción automática”, explicaron fuentes de la cartera educativa a cba24n.com.ar.

En otro orden, los días 24 y 25 de febrero será el período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez al nivel inicial, primario y secundario.

En tanto, se desarrollarán entre el 21 y el 25 de febrero los exámenes previos y libres equivalentes.

Finalmente, se aclaró que “a partir del 1 de febrero de 2022 las escuelas que integren el Programa Acompañar de nivel primario y secundario, reiniciarán sus actividades de vinculación pedagógica y de intensificación de aprendizajes con estudiantes con aprendizajes pendientes”.

Ciclo lectivo 2022, con 190 días de clases

El inicio de clases en los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria está previsto para el 2 de marzo de 2022.

El receso escolar invernal será entre el 11 y el 22 de julio.

La finalización del ciclo lectivo será el 19 de diciembre de 2022.

Las principales fechas del calendario.

Régimen común:

15/02/22: Reintegro del Equipo directivo y docente.

15 y 16-02/22: Taller de planificación de la organización pedagógica institucional.

17 al 25/02/22: Período de intensificación de aprendizajes pendientes.

21 al 25/02/22: Período de exámenes previos, libres y equivalentes.

24 y 25/02/22: Período de ambientación de estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles inicial, primario y secundario.

02/03/22: Inicio de clases para los distintos niveles y modalidades de la Educación General Obligatoria.

11 al 22/07/22: Receso escolar de invierno.

19/12/22: Finalización del ciclo lectivo Nivel Inicial, Primario, Secundario y Modalidades.

20 al 29/12/22: Coloquios y exámenes previos y equivalentes.

Régimen especial:

22/08/22: Inicio del ciclo lectivo.

19/12 al 30/12/22: Receso escolar.

09/06/23: Finalización del Ciclo.

Nivel superior:

15/02/22: Reintegro del Equipo Directivo y Docente.

16 y 17/02/22: Taller de Planificación de la organización pedagógica institucional.

21/02/22: Ingreso a 1er Año Oficio de Enseñar – Ser Técnico.

04/04/22: Inicio de clases.

11 al 22/07/22: Receso Escolar de invierno.

25/12/22: Finalización del ciclo lectivo.

28/11 al 23/12/22: Exámenes y Evaluación Institucional.

Fuentes: Gobierno de Córdoba / Ministerio de Educación de la Provincia