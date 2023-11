La tormenta acompañada de viento y lluvias en casi todo el territorio provincial, trajo numerosos inconvenientes, aunque también significó un alivio en lo relativo a crecidas de ríos y el consecuente impacto positivo que tendrá en la mejora del nivel de los diques provinciales, afectados por la sequía.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas 24 horas llovieron en distintos puntos de la provincia entre 28 y 32 milímetros. Los principales registros se dieron en Río Cuarto, Córdoba Capital, Embalse, Santa Rosa de Calamuchita, Alta Gracia, Capilla del Monte, La Falda, entre otras ciudades y localidades.

Sin embargo, se espera que las lluvias persistan durante el resto de la jornada.

La lluvia caída implica un tercio del promedio de lluvias esperado para el mes de noviembre, que según el SMN oscila entre los 107 y los 115 milímetros.

Sin embargo, tras las lluvias caídas, el Río San Antonio en el Valle de Punilla registró una creciente que marcó un pico de cuatro metros este mediodía.

Otra de las crecidas importantes se registraron en el Río Mina Clavero y en el Río Panaholma.

Ante estas situaciones, desde Defensa Civil recomendaron a la población no acercarse al cause de los cursos de agua y respetar las indicaciones de no pasar por los vados, por el riesgo que conlleva esa situación.

El agua caída generó importantes crecidas en los ríos provinciales, con el consecuente impacto que esto generará en el aumento de los niveles de los diferentes diques provinciales, que registran bajos niveles, producto de la prolongada sequía.

Los últimos informes oficiales señalan que la bajante en el vertedero del dique San Roque marcó una cota actual de 29,83 metros, sobre los 35,30 metros que marca el nivel máximo, o sea 5,87 metros por debajo del nivel del vertedero.

Dique Los Molinos tiene 45,89 metros de nivel a 7,11 metros por debajo del máximo;

Dique La Viña 81,34 metros-19,16 metros por debajo de su nivel

Dique Cruz del Eje 29,06 metros-8,14 metros por debajo de su nivel

Embalse Río Tercero 41,23 metros-5,27 metros por debajo de su nivel

Dique La Quebrada 24,85 metros-9,15 metros por debajo de su nivel

Dique Pichanas 32,71 metros-11,29 metros por debajo de su nivel

Dique El Cajón 24,43 metros-5,77 metros por debajo de su nivel.