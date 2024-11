Dolores, médica de profesión, sufrió en quince días cuatro robos a su casa en La Calera y asegura que sus vecinos ya no van a la policía porque se cansaron de hacer denuncias sin resultados.

"No estamos pudiendo dormir, nos turnamos para hacer guardia", dice la mujer sobre la situación que atraviesa en la casa que alquila ubicada sobre el viejo camino a la Laguna Azul.

Frente al micrófono de Canal 10, la médica aseguró que al caer el sol sobre las sierras todo se vuelve tierra de nadie en esta zona de La Calera.

"Los vecinos no quieren hacer denuncias porque dicen que están cansados, llevan filmaciones, fotos y no pasa nada", aseguró.

Dolores también dijo que junto su familia evalúan la posibilidad de dejar la casa que alquilan porque sienten que corren peligro.

"De noche soy policía, militar, no pienso decir como me voy a defender si llegan a entrar pero estoy preparada y dispuesta a cualquier cosa porque no voy a permitir que lleguen a tocar a mi familia", aseguró la mujer.