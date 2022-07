Este martes ocurrió un hecho de inseguridad que pudo haber terminado mucho peor. Una mujer dejaba a un grupo de niñas en la escuela y le robaron el auto cuando todavía estaba una de ellas adentro. Afortunadamente, la pequeña apareció a pocos metros del lugar

Silvina, la implicada, dialogó con Canal 10 y expresó que fue un verdadero momento de terror:

"Si yo hubiera sacado las llaves eso no hubiera pasado o si yo me la hubiera llevado a Ema se llevaban el auto y la verdad que no me interesaba, lo único que me interesa es ella, gracias a Dios me la dejaron a la vuelta sino me hubiera vuelto loca"

Al ver que no estaba el auto y percatarse de que Ema estaba en el auto salió corriendo a buscarla y un policía presente en el lugar la acompañó.

A la vuelta de la escuela apareció la niña. "Ella estaba bien, no estaba golpeada, se asustó porque dice que el auto iba muy fuerte, le pidió que la bajaran y el tipo le abrió la puerta y la bajó", afirmó Silvina.