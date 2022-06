La provincia de Córdoba será parte de un ensayo clínico internacional para desarrollar una vacuna antigripal para mayores de 18 años.

El Sanatorio Allende informó que desde junio de este año participa de estudio a cargo de la compañía farmacéutica estadounidense Moderna

Por este motivo convocó a personas mayores de 18 años que estén interesados en participar del ensayo.

Entre los requisitos figuran: ser mayor de 18 años; si es mujer, no estar embarazada ni tener planes de estarlo durante al menos los 3 meses posteriores a la colocación de esta vacuna; no haber recibido una vacuna antigripal en los últimos 6 meses, no haber recibido ninguna vacuna en los últimos 28 días; y no estar participando en otro ensayo clínico.

La vacuna en estudio utiliza ARN mensajero al igual que la vacuna de Moderna para COVID-19 lo cual permitiría una mayor adaptación a las cepas anuales.

Quienes califiquen como voluntarios serán asignados aleatoriamente a una de las dos ramas del estudio, es decir, se les aplicará la vacuna de investigación moderna o la vacuna tetravalente previamente aprobada.

El estudio de la vacuna implica un proceso de seguimiento y evaluación de los participantes durante 1 año. Asimismo la participación es voluntaria y no remunerada.

Los interesados pueden Ingresar a la web del Sanatorio.