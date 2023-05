Un incendio se desató en una cochera de barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, este jueves por la madrugada. Según voceros policiales, el fuego afectó a un garaje ubicado en calle Antonio Lavoisier, alrededor de las 2.30.

Personal de Bomberos llegó al lugar y luego de contener las llamas, comprobó que el siniestro se originó en tres vehículos, y después se expandió al resto del estacionamiento. Los autos incinerados son un Peugeot 205, un Fiat Siena y también se quemó una moto Honda.

Afortunadamente no hubo heridos, ya que no había personas en el lugar, y las llamas no llegaron a las viviendas colindantes. Los daños materiales fueron totales.