Una mujer realizó una denuncia policial contra un “naranjita” que, según contó, le rayó el auto y le pinchó las ruedas del vehículo como represalia porque ella se negó a pagarle 3.000 pesos.

Ocurrió en calle Gregorio Gavier, entre la avenida Rafael Núñez y Giménez de Lorca, en pleno barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba.

“Desde abril que veo a este hombre. Al principio lo saludaba, pero empecé a tratarlo cortante y evitarlo porque me hacía comentarios desagradables”, dijo la mujer a El Doce y agregó que “Una noche, cuando salía del trabajo, se me acercó para pedirme que le pagara $ 3 mil por mes ‘porque él cuida los coches de la zona’. Me fui sin contestarle”, sostuvo la denunciante.

Según el relato de la vecina, pocos días después -concretamente el lunes 25 de julio- el hombre le rayó el auto. Pero no fue eso lo peor, sino que la amenazó de muerte: “Cada vez que me veía se me acercaba, me gritaba insultos o escupía cerca mío. Llegó a amenazarme de muerte y con que me iba a prender fuego el auto”.

La damnificada contó, además, que semana pasada, el “naranjita” le pinchó dos ruedas de su auto. El momento quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona, lo que servirá como prueba llegado el momento.

Desde el inicio de los problemas, la mujer lleva realizadas dos denuncias en la Unidad Judicial de barrio La France: una el 27 de julio y la otra el 20 de agosto.

Como las acciones del cuidacoche exceden los daños al vehículo, y la mujer se siente en peligro, analiza ahora pedir una orden de restricción contra el hombre.