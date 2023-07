"No recuerdo ese día, quiero dar con los agresores porque esto no puede quedar así", dijo Pablo González sobre el golpe que lo dejó inconsciente el domingo pasado cuando trabajaba como guardia de Mostaza en General Paz al 100.

Las cámaras de seguridad muestran que aquella noche cuatro jóvenes lo rodean en la vereda y uno lo golpea por la espalda.

"No vi venir el golpe porque no me imaginaba que iba a llegar eso. En los videos vi que de los cuatro agresores, tres me están prensando atención y el cuarto parece que se desacató y me pegó", explicó frente al micrófono de Canal 10.

El día de la golpiza Pablo cumplía 37 años y estaba cumpliendo su turno de doce horas nocturnas frente al local de comida.

"Para mi lo que me hace perder el conocimiento es el golpe contra el poste que atrás mío", explicó sobre la causa de la amnesia temporal que le diagnosticaron.