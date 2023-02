Un nuevo hecho de violencia e inseguridad tuvo lugar en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, cuando una mamá y su hijo de tres años se dirigían a comprar el guardapolvo para el pequeño. Cuando estaban volviendo a su casa, dos delincuentes los abordaron para robarles el celular de la madre.

El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles López y Planes y Juan Rodríguez alrededor de las 13 en la víspera, y la particularidad del hecho es que, a pesar de su corta edad, el pequeño se interpuso entre su mamá y los delincuentes, mordiendo a uno de ellos.

En el momento en que la mujer fue atacada por uno sujetos, se tiró al piso en posición fetal para que no le robaran sus pertenencias y fue allí cuando el nene se interpone entre ellos y le muerde un hombro al delincuente.

En tanto, la madre del niño, identificada como Sofía, comenzó a gritar desesperadamente y los vecinos del sector la escucharon y salieron a ayudarla. Ante ese panorama, los individuos huyeron del lugar sin llevarse nada.

Mirá el video:

El relato en primera persona

Ya más tranquila, durante la mañana del jueves, Sofía contó que al llegar a su vivienda “alcancé a tocar la puerta de la casa con las llaves y me puse en posición fetal para que no me sacaran el celular”. Y mientras los malvivientes forcejeaban para sacarle el teléfono, su pequeño hijo intervino para ayudarla.

“Se interpuso entre el ladrón y yo”, relató la mujer, agregando que en nene “empezó a pegarle al delincuente y hasta lo mordió en uno de los hombros”. En ese momento, vecinos salieron a la calle al escuchar los gritos de la mujer y automovilistas y motociclistas también frenaron su marcha, según indicó a eldoce.tv.

Ante el cuadro de situación, los sujetos -de unos 30 años de edad aproximadamente y sin armas- huyeron corriendo del lugar sin haber podido robarle nada.

“Lo que más angustió fue lo de mi hijo, haber estado con él en ese momento y que haya vivido todo”, dijo la mamá.

Por último, señaló que “al menos una vez al día” hay arrebatos en la calle en la zona de San Vicente. “El viernes me caso y ahora lo único que tengo en mi cabeza es lo que pasamos ayer”, contó Sofía para finalizar.