Durante estos últimos días un taller sufrió dos robos en menos de 72 horas, uno el viernes a la noche y el otro el lunes a la madrugada. Se trata de Servimet, en barrio Puerreydón.

Paulo Novillo, el dueño del taller, explicó en Canal 10 que los delincuentes entraron por el ventiluz y salieron por el portón luego de levantarlo.

El damnificado precisó los elementos que le sustrajeron: "Me robaron innumerables máquinas y herramientas, todas de mano, muchas amoladoras, rotopercutores, máquinas de soldar, grupos de corte, autógena, sensitiva y todas las herramientas de mano que te puedas imaginar. Desde un destornillador, tubos, llaves de fuerza, absolutamente todo."

Paulo afirmó que cree que los ladrones contaron con un vehículo para transportar todo lo robado. En total le robaron aproximadamente por un valor de 800 mil pesos.

Además, contó que la Policía encontró un compresor y, luego de mandarlo a varias seccionales, entregó los papeles y comprobaron que era uno de los elementos robados.

Sin embargo, afirmó no se lo pudieron entregar ya que, según le comunicaron, necesitan aún más documentación:

"Eso me da la pauta de que si se encuentran, el resto de las cosas no me van a devolver nada porque no puedo levantar a un tío muerto para que certifique que una herramienta era mía"

Es por ese motivo que está pidiendo ayuda económica para recomponer el taller. Para poder ayudarlo su alias es paulojaviernovill.mp.