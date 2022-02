Una gran y convocante fiesta del típico ritmo cordobés se vivió en la noche de este martes, en el final del Festival Cosquín Cuarteto.



En la grilla de artistas estuvieron: Ulises Bueno, Damián Córdoba, El Loco Amato, Jean Carlos, El Rey Pelusa, The Monkey, La China Romero, Desakta2, Sabes Q’ y Walter Salinas.

La China Romero fue la encargada de abrir el espectáculo y puso a bailar a todos los asistentes en la apertura. Se vivió gran emoción en el momento que la cantante dio a conocer su embarazo durante su presentación. Interpretó versiones de las canciones de Gilda: “No me arrepiento de este amor” y “Fuiste”, más dos temas de su repertorio “Yo soy la amante” y “¿Qué tiene ella que no tenga yo?”.

La artista junto a Magui Olave, fueron las únicas mujeres que estuvieron en la programación del Cosquín Cuarteto. Algo pendiente que tendrá la organización del Festival para las futuras ediciones del evento, ya que no cumplió con el cupo femenino necesario en los encuentros musicales. “La Ley de Cupo Femenino en eventos musicales establece un mínimo de 30 por ciento de mujeres solistas y/o agrupaciones musicales mixtas en los eventos que convoquen a más de tres agrupaciones musicales…”, se expresa en www.inamu.musica.ar.



La programación de artistas, continuó con The Monkey con su tributo a Carlos “La Mona” Jiménez. Los asistentes estallaron en baile al ritmo del tunga-tunga, con canciones como “Amor secreto”, “La pupera de María” y “Goma de mascar”, entre muchas más. En el final de The Monkey, el cantante representó una canción a capela con el público, que ovacionó la propuesta.



La fiesta siguió con El Loco Amato, con temas como “Llorando se fue”, “Princesa”, “La Gaita de la Cenicienta”, “Tan que tan” y “Un buen perdedor”, entre otras. Luego, hizo un dúo con el Rey Pelusa con las canciones “Tú no serás” y “La copa rota”, el público aplaudió y festejó con gran alegría este encuentro de grandes.

Mirá el video de la segunda noche de Cosquín Cuarteto:

El momento del “indiscutible Rey Pelusa”

Miguel Antonio Calderón, conocido como “El Rey Pelusa”, tuvo en su interpretación la apertura del show televisado. Pasadas las 22.30, luego del partido por las Eliminatorias del Mundial de Fútbol, Argentina Vs. Colombia, comenzó la transmisión de la última luna cuartetera en la Televisión Pública.

La plaza Próspero Molina se convirtió, una noche más, en una emocionante fiesta multitudinaria, con entradas agotadas.



Una lluvia de papelitos colorados le dieron la bienvenida al “indiscutible Rey Pelusa”, como lo anunciaron en el video proyectado en pantalla gigante en el escenario para presentar al legendario cantante y compositor argentino. El cuarteto moderno, la cumbia, el pop y las baladas románticas engalanaron la noche e hicieron vibrar al público con los clásicos temas de Pelusa.

El cantante cumple en este 2022, sus 10 años de regreso a los escenarios. La organización del Festival Nacional de Folklore de Cosquín le entregó un poncho en reconocimiento a su carrera musical.

¡Y que siga la fiesta…!



Continuaron en el escenario el grupo DesaKta2, los jóvenes Fer y Joaco llenaron de energía y baile a una noche que prometía lo mejor de la escena cuartetera local.

En sus redes compartieron la felicidad por ser parte de la grilla de esta última luna coscoína:

La medianoche fue reservada para el “Rey del Mambo”, Jean Carlos subió al Atahualpa Yupanqui con unos interesante lentes amarillos y el merengue necesario para poner a bailar a todo el anfiteatro. El dominicano radicado en nuestra provincia desde hace años, hizo estallar de baile y coros a todos los asistentes. También se destacaron sus parejas de baile con un exquisito vestuario de diseño, que contagiaron a todos para mover los cuerpos, en una Próspero Molina extasiada de ritmo y sabor.

“Tomátelo con soda”

Llegó el momento de la noche con Ulises Bueno, el número central para cerrar el Festival Cosquín Cuarteto 2022. El hermano del recordado Rodrigo Bueno, trajo más éxtasis y entusiasmo a una plaza colmada de público. El artista interpretó su repertorio y no faltaron “Intento”, “La piel que amaré”, “Infiel”, “Dale vieja” y “Tomátelo con soda”, entre otras.

Luego, llegaron al escenario Damián Córdoba, Sabes Q’ y Walter Salinas, que dieron el broche final al festivo Cosquin Cuarteto. El objetivo estaba más que cumplido, con dos sabrosonas noches del tunga-tunga.

Pasados los períodos de cuarentena por la pandemia de Covid-19, con tantas restricciones para que la música popular cordobesa pueda volver a sonar en vivo y en directo, al fin llegaron dos días de pasión, alegrías, aplausos y merecido baile. El Festival Cosquín Cuarteto llegó para quedarse y solo faltan doce meses para una nueva y ansiada edición.