Durante esta jornada y tras la última palabra de los acusados ante la Cámara 12ª del Crimen, se escuchará el veredicto en el caso del asesinato de Lidia Cabrera, de 65 años, muerta a golpes en barrio Yofre Sur, hecho por el que están acusados Roque Bonaldi y su hijo Leonel Bonaldi.

En la madrugada del 6 de diciembre del 2020, los dos ex policías, habían ingresado a su vivienda para matarla a golpes. “Estábamos durmiendo cuando escuchamos golpes y gritos en la puerta. ”Llegué a filmarlos y mi mamá se comunicó con la Policía, pero nos rompieron la puerta, la sacaron a mi mamá y fue una película de terror", recordaba Yanina, la hija de Lidia.

“A mi mamá la mataron porque se animó a denunciarlos, por ser negra, por ser una mujer sola, no había nada que a ellos no les molestara de mi mamá”, señaló. Nadie pudo ayudarla y el ataque terminó de la peor manera. Había ocho denuncias previas, pese a lo cual, el mortal desenlace no pudo evitarse.

Leonel Bonaldi fue detenido en la misma noche. La Policía lo salvó de ser linchado por un grupo de vecinos de la zona. Horas después, el padre del joven se presentó en la Jefatura de Policía y también fue detenido. Antonella Bonaldi fue detenida días después y acusada de ser partícipe no necesaria de los mismos delitos.

En su alegato, el fiscal Antuña pidió penas de 36 años de prisión para ambos y dos años de prisión en suspenso por amenazas contra Antonella Bonaldi, mientras que el abogado querellante, Carlos Nayi pidió prisión perpetua para los dos principales acusados.

Roque Bonaldi, admitió el crimen al hacer uso de la última palabra. "Lamento mucho el daño que le hice a Lidia, lo hice yo”, aseguró el acusado. De esta manera, al reconocer ser el autor del hecho, busca dejar afuera o atenuar la situación de su hijo Leonel, también acusado del asesinato.

Yanina Moreno, hija de Lidia y también víctima de las amenazas y golpes por parte de los acusados, se mostró conforme con el pedido del fiscal, aunque señaló que “estamos a la espera de qué resuelve el jurado técnico y el jurado popular” con las penas solicitadas.

“Una nunca se imagina que puede llegar a pasar por una situación así”, dijo al referirse al crimen a golpes de su madre por parte de Roque Bonaldi y su hijo Lionel. “Necesitamos que la condena sea ejemplar para los mismos imputados y para la sociedad en si, para que no vuelvan a haber otras Lidias”, resaltó.

Recordó que a su madre la mataron “de una forma brutal y violenta” y resaltó que no vio ningún arrepentimiento por parte de los acusados, ni de los que los acompañan.