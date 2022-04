Comienza la cuarta semana del juicio contra Marcelo Macarrón, acusado de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal” contra su mujer Nora Dalmasso, quien apareció estrangulada en su casa del barrio Villa Golf en la ciudad de Río Cuarto el 26 de noviembre de 2006.

En la audiencia de hoy está prevista la declaración de cuatro testigos: Justo César Magnasco, amigo del viudo, quien habría regresado con Lacasse y Macarrón en auto desde Punta del Este donde asistieron a un torneo de golf; Maria del Carmen de Magnasco, esposa de Justo; Iván Aznar, médico de la mamá de Nora y Jorge Manuel Rocha, médico de Alicia Cid, presunta amante de Macarrón.

Paralelamente, la Cámara 1ª del Crimen de Río Cuarto hizo lugar al pedido de Marcelo Brito, abogado defensor del viudo, para que se muestre a las partes todo lo actuado por el fiscal en los últimos dos años, luego de imputar a Macarrón por el crimen.

Brito señaló en declaraciones al diario Puntal que tienen la certeza de que en todo ese tiempo no hubo avances en la investigación. "Lo sabemos porque (el fiscal de Primer Turno) Jávega ya dijo que él no hizo nada porque no le correspondía, y (el fiscal antinarcotráfico) Pizarro dijo en la prensa que a él tampoco le correspondía”. Cabe recordar que Pizarro fue designado por el fiscal general de la provincia para llevar adelante el proceso.

La estrategia de la defensa apunta a probar que la investigación está plagada de errores y los cañones apuntan contra la actuación del fiscal, que fue duramente criticado tanto por Macarrón como por su hijo Facundo.

La defensa propuso como testigo a el médico Jorge Manuel Rocha, quien acreditó que Alicia Cid, presunta amante de Macarrón, presentaba una patología que le impedía declarar en el momento en el que fue citada, cuando contó que en un encuentro que tuvo con el viudo a pocos días del crimen de Nora, pudo acreditar el rasgo de "avaro" del viudo, tal como lo señala el fiscal Pizarro en la acusación. Habrá que esperar si el tribunal decide citarla o no para que ratifique o rectifique sus dichos.