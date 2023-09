Gabriela Mónica Stefi Pérez fue asesinada este sábado a la siesta, tras recibir un disparo en el cuello durante un acto del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac).

La joven tenia 24 años y participaba de un almuerzo, junto a su hermana. El trágico suceso tuvo lugar en el Club Yapeyú, ubicado en el barrio homónimo de la ciudad de Córdoba. Aseguran que hubo intercambio de disparos y que los atacantes tiraban a quemarropa contra la multitud.

Acto sindical: la hermana de la joven asesinada contó cómo fue la balacera mortal

Este domingo, se realizó una marcha en reclamo de justicia. Aún no hay personas identificadas y tampoco detenidos por el hecho. “La verdad es que yo no sé qué creer, no sé que hacer y no sé qué pensar ”, dijo entre lágrimas a Ponete al Día por Radio Universidad.

El acto que realizó la conducción del gremio congregó a más de 200 personas, pero se vio interrumpido por individuos que llegaron en un vehículo y abrieron fuego sin previo aviso.

“ Yo sólo le pido a Dios que me de sabiduría y fuerza para enfrentar esta situación con mi nieta , yo no sé qué voy a hacer, cómo decirle que su mamá no va a estar más”, agregó.

Balacera mortal en acto sindical: Fittipaldi ya había denunciado hechos de violencia

Este incidente se produce en un momento de elecciones dentro del sindicato Soelsac, con dos facciones en competencia: el oficialismo, dirigido por Sergio Fittipaldi, y la oposición Más Soelsac, apadrinada por Franco Saillén, histórico dirigente del Surrbac.

“Era una chica tan buena, trabajadora, y yo no sé cómo se hace para seguir adelante. Yo quiero justicia, que paguen lo que han hecho, yo sé que no me la van a devolver más, pero yo no quiero que esto se olvide y termine pagando otra persona”, finalizó.

Franco Saillén: "Nosotros claramente no tenemos nada que ver con esto"