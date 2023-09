Luego del choque en cadena de más de 40 vehículos que se produjo el lunes en la autopista Córdoba-Rosario, producto de la pérdida de visibilidad por la presencia de una nube de polvo, que dejó como consecuencia una persona fallecida y decenas de heridos, un especialista en Accidentología Vial recordó una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando se producen este tipo de circunstancias al manejar en rutas y caminos.

VER: Cerca de 40 autos chocaron en la autopista Córdoba-Rosario

En diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad, Miguel Botta Bernaus dejó varios concejos que se deben seguir para conducir en “condiciones atmosféricas adversas”.

En primer lugar, señaló que lo primero es tener en cuenta la información meteorológica con la que se cuenta y ejemplificó con lo sucedido en la jornada de ayer, en la que se anunciaban presencia de ráfagas de vientos fuertes. En esa situación, el conductor debe deducir que, al circular por sectores donde hay campos o tierra suelta, es probable que se produzca la pérdida de visibilidad.

Botta Bernaus aseguró que no basta en esas situaciones decir que “hay que conducir con prudencia y bajar la velocidad”. En ese sentido aseveró que al bajar la velocidad ante la presencia de una nube de polvo, lo primero que no se debe hacer, es detenerse, ni tirarse a la banquina, porque esa es una vía de escape, y lo que suele suceder es que, si muchos deciden detenerse en la banquina, el choque se produce allí.

En esas circunstancias, estimó como muy importante aplicar la norma de la velocidad mínima, al bajar la velocidad de circulación. Si sabemos que la Velocidad Mínima Permitida es 60 kilómetros en autopista y 40 kilómetros en ruta convencional y todos actúan de la misma manera, no se van a producir choques en cadena.

En tercer lugar, remarcó que no se deben encender las balizas en esa situación, porque se deben reservar para cuando uno se detiene. “Se debe reservar para el momento más riesgoso, que es cuando me detuve, porque choqué el vehículo de adelante o porque no puedo avanzar porque hay vehículos detenidos”, sostuvo Botta Bernaus.

En cuarto lugar, explicó qué hacer para avisar que se va a bajar la velocidad ante un peligro inminente. “Una vieja técnica es `peinar´ el freno, porque no freno bruscamente, pero al encenderse las luces de stop traseras, estoy avisando y es mucho más eficiente que prender las balizas”, explicó.

En quinto lugar, remarcó que a partir de lo que se vio en el video que se viralizó de un auto que venía circulando, y ve a lo lejos la nube de polvo. “Si estoy viendo que adelante hay una nube de tierra, no continuar la marcha. Debo en ese momento estacionar, porque en ese lugar puede haber mejor visibilidad y alejarme lo más posible de la calzada”, recomendó.

Por último, Botta Bernaus expresó qué se debe hacer si ya se chocó en la zona de baja visibilidad. “Es recomendable usar el chaleco retroreflector, una vieja premisa en seguridad vial y bajar del vehículo y alejarnos lo más posible de la situación de riesgo, no quedarse dentro del vehículo, ni en las inmediaciones, porque sigo estando en zona de peligro”, añadió.

Al ser consultado, sobre qué actitud debe tomar el automovilista si ya ingresó en la nube de polvo y se encuentra con vehículos chocados. “Trato de alejarme de la ruta, el secreto es no quedarse en el lugar que estamos expuestos. Trato de avanzar por la banquina y alejarme lo mas posible del riesgo y no detenerse”, resaltó el especialista.

Finalmente dijo que en esas circunstancias “la solución se construye”, con las recomendaciones para estas situaciones. “Hay que salir de las situaciones de riesgo teniendo en cuenta lo que No se debe hacer, porque normalmente van a terminar en un posible siniestro”, concluyó.

No alcanza con decir `bajar la velocidad" y sí en cambio es más productivo decir bajar a la velocidad a la mínima permitida, porque si todos la aplican, no se detienen y no se provocan los choques en cadena, aseguró Botta Bernaus.