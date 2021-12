Cristián Durban presenta la obra "La cruz caída"

Llega una nueva propuesta cultural, con la obra "La cruz caída. O la historia se construye desde los muertos".



Cuenta con libreto y dirección de Cristián Durban. En escena Ariel Martinez Morán y Evangelina Rossia.

Habrá función de pre estreno, los días 11, 18, 19, 23 de diciembre a las 21, en El Recodo del Sol (Gral. Belgrano 1200 en Unquillo. Córdoba).



Sobre la obra



"Una historia que habla de la historia enterrada debajo de la tierra; que habla de la vida de los muertos, o de los muertos en vida, o no…", se detalla en la información de difusión. "Una historia que habla del nombre de los árboles, el humo de las chimeneas, la sangre de la sangre, el desempleo, la explotación, el olvido, la verdad, la dignidad, o no.. Una historia que nace de una imagen vital sobre la muerte y mortal sobre la vida; de la imperiosa necesidad de sacudir y escuchar a nuestros muertos; de pedalear en la bici mientras silbamos un tango; de vomitar paisajes, sonidos, gestos, palabras, poemas; de la imposibilidad de con-vivir en este mundo y con este estado de cosas, o no …". "Nuestra Cruz Caída comienza a “rodar” frente a ustedes!", expresan en el comunicado.



El momento de la creación de una obra de teatro

Cristian Durban, director de la nueva propuesta teatral, nos comparte cómo nace esta obra: “Surge en plena pandemia, como casi todas las cosas por una clara “causalidad”, fue leyendo un capítulo del libro “La Aldea Local” de Tomás Abraham. Allí, el autor habla del querido y talentoso Fabián Polosecki, de su muerte por suicidio, de su ciclo en el viejo ATC y de un programa en particular en el que en un obrero del Cementerio de la Recoleta no pudo seguir trabajando porque tenía que desenterrar a su hermano. A mí ese programa me impactó muchísimo en su momento y de alguna manera quedó grabado o impregnado en mi alma y en mi cuerpo”.



El artista agrega: “Cuando leí entonces ese capítulo dedicado al suicidio de Polo reivindicando sus programas surge así, desde la nada (o quizás desde el todo) esa imagen del operario del cementerio de un pequeño pueblo del interior recién privatizado que le dio vida a Romualdo y que rápidamente casi comenzó a “escribirse solo””.



La pandemia y el arte

-¿Cómo afectó la pandemia el momento de la creación de una obra, en el imaginario de un dramaturgo o autor del texto?

No puedo… hablar en términos generales a esta pregunta. En lo personal... todo el “cóctel” de angustia, incertidumbre, desconcierto frente a la pandemia (y sobre todo al bombardeo mediático en/de la pandemia) incidió a la hora de “crear” y sin lugar a dudas influyó en lo que respecta en la reclusión puertas adentro y la (re)conexión con ideas y material que tenía guardado en algún cajón.



Además, Durban expresa: “También incrementó esta sensación personal de incompatibilidad e imposibilidad de con-vivir con este estado de cosas y en este mundo enfermo y neo liberal de hoy que está expresado en el texto de invitación oficial; sensación cada vez más fuerte que me acompaña desde hace ya unos cuantos años y me ha llevado a vivir y abrazar “otra” forma de vida aquí en las Sierras Chicas donde vivo hace más de 7 años y estamos pre estrenando”.

-Luego de la cuarentena, ¿Cómo es la situación actual del teatro independiente?

Nuevamente no me siento en condiciones de hablar y mucho menos de responder en nombre del “teatro independiente” de Córdoba. Habemos muchos “teatros independientes” en Córdoba. Todos grupxs y elencos muy diversos, con sus propios “mundos” y lamentablemente sin demasiado trama, interacción e interconexión entre nosotres.

Toda esta situación sólo ha reforzado mis ganas de crear, mi necesidad de escribir y expresar(me), mi sensación sobre que hacer teatro es lo más parecido a la sensación de un niño cuando lo arrojan al aire… mi convicción profunda y absoluta de que el teatro no hará ninguna revolución ni cambiará al mundo, pero sí lo “revelará” como nadie lo hace y en ese intento, en ese ritual sagrado de acercarnos, de encontrarnos, de respirar y conspirar con el espectador, a partir de este juego pre acordado y de la confianza mutua que, como decía Susane Lebeau: “rompe como un relámpago, trastorna las certezas, abre puertas y ventanas hacia el mundo y que toma el alma por asalto”.

-¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de realización de la obra?

Aunque parezca loco esta es una pregunta simple de respuesta compleja y hasta paradójica en estos tiempos que corren. Por un lado, en el proceso creativo, necesitábamos y necesitamos siempre esperar para poder encontrar lo inesperado.

Necesitamos tener paciencia, tranquilidad, confianza en la espera dejando espacio para lo que “suceda”... Por otro lado, frente a tantos meses de angustia y aislamiento, frente a (todos) los recursos propios puestos en este proyecto, frente a nuestra situación de precariedad absoluta necesitamos ponernos plazos (más) cortos y poder estar en el circuito lo más pronto posible.



El artista detalla que el proceso de trabajo se coordinó con fases acordadas y trataron de estrenar en un periodo de 4 meses: “Fue un camino y un proceso maravilloso, muy intenso, muy rico y por supuesto mucho más “vital” que el propio estreno”, finaliza.



Cuándo es el estreno oficial



Cristián Durban, explica: "Por una cuestión de pautas, fechas y condiciones establecidas por el Instituto Nacional de Teatro, no podemos estrenarla hasta marzo del 2022. Por ello, frente a todo lo que hemos venido “vivenciando” y significaron estos meses de ardua tarea y frente a nuestra necesidad de “compartir” nuestro humilde y poderoso trabajo, decidimos realizar esta cuatro funciones de preestreno de La cruz caída".



El director, adelantó que durante el verano quizás puedan repetir esta posibilidad de preestreno, en la ciudad de Córdoba y por el interior de la provincia. En abril de 2022 se estrena oficialmente en una sala céntrica de Córdoba, confirmada, que luego darán a conocer.



El elenco compartirá el pre estreno de la obra con capacidad limitada (25 espectadores).

Habrá cantina con comidas, bebidas y brindis.



Solicitar reservas al 351 5329105 - brigadaclandestina.teatro@gmail.com