El médico cirujano, profesor universitario y Magister en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, (MP 28152/4), salió al cruce de las fuertes críticas del gobernador Martín Llaryora hacia el personal de los equipos de salud pública, al afirmar que “está mal asesorado, la responsabilidad es de él y el gobernador anterior y es en la gestión donde estuvo el problema”.

En diálogo con Radio Universidad, el facultativo fustigó las declaraciones del primer mandatario cordobés. “Me parece que se equivoca, cuando tira sobre los médicos y los enfermeros a quienes nombra puntualmente, una responsabilidad que en realidad les cabe a los gobiernos que hemos tenido”, resaltó.

En esa dirección recordó que “el principal problema del sistema de salud de Córdoba han sido los ministros de Salud y los directores de hospitales. La mayoría de ellos están procesados con serios problemas con la justicia. Hemos tenido falsos médicos a cargo del COE, parece que nos olvidaos de esto”.

Además, agregó que a su entender, Llaryora “dijo cosas que no tenía que haber dicho, habían otros modos, no hacerlo público, porque genera la idea de que los médicos y los enfermeros son unos vagos y no van a trabajar, no creo que eso corresponda”.

Asimismo expresó que “lo que dijo el gobernador no es algo que tienda puentes, en realidad los rompió. Cuando uno detona los puentes, el conflicto se intensifica" y arriesgó en que eso es lo que va a pasar. "Ya hay un malestar y se percibe”, dijo.

En otro orden, Atienza pronosticó que la propuesta del gobierno del recupero de gastos y dar autonomía a los directores de los hospitales, “es privatizar el sistema de salud, es ir en camino en que los hospitales públicos atiendan obras sociales”.

En ese sentido, explicó que “un hospital que atienda a pacientes de obras sociales, no va a poder atender a las personas que no tienen obra social”, las mas necesitadas de recibir atención en el sistema.

Más adelante, dijo que no es cierto que los equipos de salud del sector público estén mejores pagos que en el sector privado, aunque reconoció que las jubilaciones estatales son mejores que las de monotributistas y autónomos.

“Se gana lo mismo, monedas más monedas, menos, en algunos casos es posible que se pague mas, pero las guardias se pagan igual, los sueldos están estandarizados, los sueldos de los residentes son los mismos en el sector privado y en el público”, sostuvo.

Atienza defendió la productividad de los profesionales en los hospitales públicos. “Está mal asesorado cuando ataca a los médicos y enfermeros, al decir que atienden 8 o 10 pacientes, como si eso fuera poco. Atender a 10 pacientes lleva cinco horas, no es un tema simple y sencillo", afirmó.

“Vienen con ese aire de superioridad de creer que el sistema privado siempre es mejor que el público, cuando lo vimos en la pandemia, que el sistema público fue el que terminó salvando al sistema de salud argentino, porque el sector privado se agotaba y hasta ahí llegaba y el sistema público siguió ampliándose y dando servicio”.

No obstante, reconoció que “seguramente habrá cosas que mejorar, como también en el sector privado”, aunque ejemplificó que al analizar el sistema de turnos, “usted va al sector privado, al igual que el público, no consigue turno en menos de tres meses, están mas o menos inmersos en la misma problemática”.

Finalmente advirtió sobre la autonomía a los directores de hospitales. “Pareciera ser que le van a dar autoridad para poder despedir gente, va a ser una cacería de brujas, que me imagino bastante compleja. Si un médico atiende a 10 pacientes y quieren que atiendan 20, que van a hacer. Los van suspender, los van a a echar”, se preguntó.