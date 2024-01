Llaryora pidió compromiso en Salud: "Estar en el hospital no es una ganga"

"Hoy estar en el hospital no es una ganga, no es de buena onda, es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo", afirmó el gobernador Martín Llaryora ante los directores de los hospitales provinciales en la presentación del programa de fortalecimiento sanitario.

Con un duro discurso el mandatario hizo hincapié en la inversión en infraestructura y en el pago de salarios con respecto al sector privado para pedir el compromiso de los titulares de los nosocomios en la mayor "productividad".

La palabra del Gobernador llega en el contexto de tensión con los gremios estatales por la baja de contratos en la administración pública y en particular en el ámbito sanitario.

"¿Entendemos todos que hoy estamos pagando por ejemplo mejores salarios en algunos casos que los privados? ¿Ustedes saben de cuánto es la jubilación en la caja médica y cuánto es la jubilación en el sistema de salud provincial?", remarcó Llaryora.

El programa que presentó el Gobernador apunta a traspasar responsabilidades del ministerio hacia los directores sobre el manejo presupuestario y de los recursos humanos.

"Después me dicen 'no anduvo el aire' y me paran la operación. ¡Pero estamos locos!". "No vienen las enfermeras, el médico atiende siete, ocho, diez. ¡Se acabó! Se acabó porque no le debemos nada a nadie, porque podemos mirarlos a los ojos y decir en este momento 'che estamos haciendo en un esfuerzo tremendo'", señaló Llaryora.

El mandatario provincial también anunció que el Gobierno de Córdoba distribuirá 7 mil millones de pesos que serán administrados por los directivos de cada institución

Para alcanzar esa cifra global, el Gobierno de Córdoba creará un Fondo de Fortalecimiento Hospitalario de $2.200 millones para el primer semestre, a los que se sumarán fondos provenientes del Plan Sumar, que en 2023 fueron 860 millones, y el 70% del porcentaje asignado actualmente del recupero de la facturación de las obras sociales.

Al monto informado se suman 2.200 millones en el segundo semestre de 2024, lo que hace una proyección de 7 mil millones de pesos.