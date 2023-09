Los cuerpos estables de la Provincia, miembros de orquestas, coros y bandas sinfónicas, se encuentran de asamblea en reclamo de la situación precaria en la que encuentran los empleados contratados.

"Están en una precariedad absoluta, no cobran aguinaldo, el aporte por el instrumento, no tienen aporte de obra social, jubilación, no cobra viáticos de viaje", afirmó David Albano, secretario general del sindicato de músicos.

Albano indicó que el año pasado sufrieron una situación similar con el agregado del riesgo de caída de contratos que se pudo subsanar pero no así la distancia salarial entre los empleados contratados y los de planta.

Los trabajadores realizarán diferentes intervenciones en la ciudad de Córdoba para expresar su reclamo.