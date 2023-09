La docta cómic en su 7ma edición se realiza el 7, 8 y 9 de setiembre, este año, como en sus ediciones anteriores, se realiza en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) y está albergando a ilustradores, comiqueros, editoriales, guionistas y manijas del cómic de Córdoba y de diversas partes del país.

Este encuentro es para el mundo de la historieta cordobesa y argentina un bastión y un espacio de reconocimiento para cada persona del comic cordobés.

Para quienes no lo saben el proyecto Docta Cómics nació en el 2015 de la mano del editor de Llanto de Mudo, Diego Cortés y de la dibujante Mariana Salina. Según cuentan en su página oficial la idea era poner en valor la labor de dibujantes, guionistas, editoriales siendo un lugar de encuentro entre el público y los profesionales del cómic.

Pero Diego falleció muy poco tiempo antes de la realización de la primera edición lo que hizo que se convirtiera en un homenaje a él y a los 20 años de Llanto de Mudo.

Cómo nos tiene acostumbrados la Docta está llena de propuestas super interesantes, talleres, charlas y muestras son una parte integral de este encuentro.

Ayer 7 se realizaron dos talleres, “Taller Entre viñetas y páginas: Un recorrido a través de la creación y publicación de tu propia historieta” dictado por Matias Moretta y “Taller Forjar el alma de un cómic” dictado por Caro Panero, este último, a través de distintas dinámicas, aclaró el panorama para quienes quienes tienen ideas, intenciones o una tentación pendiente para arrancar su propia historieta.

“Dicen que todas las ideas ya están hechas, pero cada idea contada tiene la visión de quien la narra” alentó Panero a los concurrentes del taller para que no esperen más y salgan a crear.

En las charlas, todas brindadas en la Sala Diego Cortés, nombrada así en honor al precursor de la Docta se habló de muchísimas cosas, para empezar se realizó la presentación de Guía Básica para Sobrevivir Explosiones de la editorial Viajero del Alba con el cordobés Cristian Blasco el guionista de la obra.

Guía Básica para Sobrevivir Explosiones narra, cuadro a cuadro, la historia del propio Cristian y su padre, con el que no tenían una relación muy amena y la explosión de su casa y esto no es figurativo, es literal (kaboom), varios de los asistentes a la presentación estuvieron de acuerdo en algo: una vez que comienzas su lectura, no podes dejar de leerlo.

Le siguió una conversación muy amena con Caro Panero de Lobo Cuervo Editora, en esta charla pensé que hablarían de una de sus última obra Sigilos, una historia de terror que sucede en Córdoba capital y que sigue las pistas de un mensaje plasmado en distintos edificios históricos de la ciudad, pero no, esta conversación fue un poco más allá y Luis Paredes que llevaba la charla nos hizo encontrar con las influencias de Caro, sus distintas novelas, su reciente obsesión con el universo japonés y su colaboración con mangas.

La noche cerró con otra charla en el mismo tenor con Matías Moreta, el fundador de El pez Editora.

En los stands, que son gratuitos para las editoriales e ilustradores, encontras un universo hermoso, donde las mismas personas que dibujan estan ahi para mostrarles sus obras. En particular converse las ilustradoras Meli Pagana (@Melipagana),

Jimena Miguelo Gutierrez (@jimi__mg)

y con Feru Ecchi (@Feru_icchi) las tres con mundos increíbles en sus cerebros que logran plasmar de manera única en sus ilustraciones.

Desde luego las editoriales también tuvieron su lugar Libera la Bestia, Hotel de las ideas, Cuervo Lobo, Loco Rabia, mi favorita personal Deriva Ediciones, entre un montón más.

Mi recomendación es que vayas ¡ya! ahora, y no te vuelvas a perder nunca más una Docta Comics, de verdad. Vas a encontrar muchísimos mundos, muchísimas historias y muchísima motivación si tienes ideas en la cabeza que quieren salir.

Aquí abajo te dejo la grilla completa:

Charlas:

Viernes 08/09: 18 hs – Pres: «Me Prometiste Oscuridad ll» (Deriva) Moderador: Ivan Lomsacov. 19 hs – Charla: Fernando León Gonzalez «Junior» – Moderador: Luis Parodi. 20 hs – Charla: Paula Boffo «Sukermercado» – Ivan Lomsacov. Pres: Corto Animado.

Sábado 09/09 18 hs – Pres: «Chica Alien» (Libera la Bestia) – Moderador: Ivan Lomsacov. 19 hs – Charla: Kundo krunch – Moderador: Luis Parodi 20 hs – Charla: Diego Agrimbau – Moderador: Ivan Lomsacov.

Talleres: