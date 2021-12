De manera presencial se cerró el 2021 en la UNC

En la mañana de este Jueves, se produjo el Acto de Clausura del año académico 2021 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, donde se dio por concluido oficialmente este periodo.

Asimismo, fue el último acto oficial del Rector Hugo Juri, cuyo discurso y el resto de la ceremonia fue transmisión y cobertura especiales de Canal U del Multimedio SRT, a través de un móvil de exteriores y la señal emitida por el canal de Youtube de la Universidad Nacional de Córdoba.

La ceremonia, concretada en la Sala de las Américas, fue presencial pero con aforo y contó con la presencia de importantes autoridades de la UNC, de los decanatos y otras dependencias de la Casa de Trejo, como así también docentes, estudiantes y familiares de las personas que recibieron distinciones y reconocimientos.

El cierre del año académico en la UNC tuvo como momento más importante, el último discurso oficial del Rector Hugo Juri, quien se refirió a aspectos de sus gestiones al frente del rectorado, como Ministro de Educación y rescatando sobremanera su rol de profesor de esta casa de altos estudios.

“Estamos en un momento de resiliencia y continuidad en la universidad con desafíos por delante”, señaló el Rector al ser consultado por Canal U.

Hugo Juri hizo hincapié en que “uno siempre es profesor, más allá de otros cargos que pueda desempeñar en la vida universitaria” y remarcó que “el desafío es adaptarse, modificando los estatutos para responder a las necesidades de la sociedad”

Entre otros conceptos vertidos por el Rector, Juri dijo que “hay que adaptarse a las realidades del mundo actual, porque si uno sigue como está pasa a la instrascendencia. La universidad de Córdoba no se puede dar ese lujo porque tiene una historia para continuar y para poder seguir trascendiendo.”

También el rector señaló que “una de las maneras de adaptarse es cambiar las reglas de juego, el estatuto universitaria, porque los estatutos eran como las constituciones hechas para siglos, no en el siglo 21. Nuestros estatutos por ejemplo no tienen contemplados temas como los nuevos derechos, los derechos humanos, la equidad y paridad de género y el desarrollo sustentable.”

Finalmente, y al ser consultado sobre los desafíos futuros de las universidades argentinas, el Rector Juri se manifestó “absolutamente optimista, porque tenemos algo que no tienen otras como las universidades más jóvenes, tenemos una enorme inversión de siglos en la formación de los recursos humanos absolutamente sólida, en investigación también. Tenemos 4.000 diferentes asignaturas en la universidad, tenemos para hacer lo que queramos, sobretodo tenemos legitimidad, la gente dice que las instituciones más creíbles en la Argentina, son las universidades. Con esa legitimidad y con las herramientas que tenemos, me encantaría estar a cargo de la transformación de la universidad pero nadie puede hacerlo tan rápido en una gestión en la que debería hacerse mucho, pero después seguramente van a aparecer desafíos nuevos”, concluyó el Rector.

La ceremonia y el discurso

Luego de la entonación del Himno Nacional argentino, a cargo de la soprano Carla Martinelli, el rector recordó que 2021 estuvo caracterizado por el rol clave de la UNC en la lucha contra el coronavirus y resaltó la capacidad de la Casa de Trejo para atravesar dificultades.

“En esta oportunidad, más allá de enumerar los logros de la gestión, quisiera aprovechar el momento para reflexionar sobre las encrucijadas que esta institución históricamente ha tenido que sortear”, propuso Juri y recordó: “Desde su fundación en años muy complicados para el mundo, hasta el hito de la Reforma Universitaria de 1918, la Casa de Trejo siempre pudo continuar, mantenerse en pie y aprender de las experiencias. En ningún momento se alejó de la sociedad y este año no fue la excepción”.

Los señalamientos de estos sucesos sirvieron al rector para subrayar la capacidad de la Universidad Nacional de Córdoba para reacomodarse ante situaciones inesperadas y hacer frente a las urgencias impuestas por la crisis sanitaria mundial.

Juri se mostró muy satisfecho por lo realizado hasta ahora, en donde se profundizó en lo emprendido y aprendido durante el 2020, pero insistió en que “hay que seguir buscando respuestas para este proceso de transformación, hay que reformular los objetivos y redefinir el rol de la educación superior, analizar qué conocimientos queremos darle a nuestra sociedad en el futuro inmediato”.

En otro tramo de su alocución, el rector Juri destacó el esfuerzo emprendido por garantizar la educación en virtualidad, mediada por tecnologías, con el objetivo de no dejar a nadie afuera de esa posibilidad y ese derecho.

“Lamentablemente no hay mucho por hacer ante lo que no conocemos, pero si la incertidumbre se extiende como nos sucedió en este período, no queda otra salida que seguir gestionando sobre la marcha, y es ahí donde se acrecienta la importancia de las herramientas que veníamos desarrollando, en pos de una educación más adaptada a las particularidades que exigen estos tiempos”, refirió.

En este sentido, la máxima autoridad de la Casa de Trejo hizo especial referencia al camino recorrido por el Campus Virtual, que funciona desde 2016, y que fue central para el apoyo y desarrollo de las múltiples actividades que se implementaron.

“Se trata de cambiar la visión de las carreras tradicionales y ocupar los lugares de gestión del conocimiento que nos corresponden a las casas de altos estudios en América- advirtió el Rector- En ese marco, el Campus Virtual es el máximo protagonista, ya que, en un año y ocho meses desde la declaración de la emergencia sanitaria, su ritmo de matriculación evidenció que casi medio millón de estudiantes eligieron los cursos de formación de este espacio de la UNC”, señaló.

Por último, Juri hizo especial referencia al último año de su gestión (que culmina en julio de 2022) y sostuvo: “Me gusta decir que aún está todo pendiente, porque si tuviésemos todo cerrado significa que nos paralizamos, nos congelamos y está claro que las cosas deben continuar, todavía hay mucho por hacer y es nuestra obligación dejar cosas inconclusas y proyectos para lo que viene”.

Posteriormente, junto al vicerrector Pedro Yanzi Ferreira y el secretario General Roberto Terzariol, hicieron entrega de medallas de reconocimiento al desempeño académico a las escoltas de la bandera de la Universidad.

Antes de finalizar el evento, se realizó la entrega de diplomas a los profesores/as eméritos/as; consultos/as y titulares plenarios/as; así como a los profesores/as titulares y asociados/as.