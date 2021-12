Carlos "La Mona" Jiménez, leyenda del cuarteto cordobés, fue confirmado para el cierre de la segunda jornada del Cosquín Rock del 13 de febrero.

La confirmación llegó este jueves por la mañana en un video que grabaron juntos el “Mandamás” y José Palazzo, productor del espectáculo.

“Esto es novedad para mí, me estoy desmayando de contento, de feliz, de la felicidad que tengo en el corazón. Siempre que Palazzo me invitaba, siempre tenía show y no podía levantar baile para ir al Cosquín Rock y ahora se cumple. Voy a festejar mis 55 años cerrando el Cosquín Rock ”, expresó La Mona.

Jiménez, de 71 años, lleva 90 álbumes grabados y más de 36 millones de discos vendidos y logró sortear las barreras del género donde reina para compartir con figuras del rock y de otros estilos musicales.

En su trayectoria popular "La Mona" cantó con Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro, Juan Carlos Baglietto, Manu Chao, "Pity" Álvarez, Palito Ortega, Bersuit Vergarabat y Raly Barrionuevo, entre muchas otras.

El mítico cantante y autor durante la pandemia solamente participó de eventos vía streaming y ahora regresará a los escenarios para debutar en el Cosquín Rock en el Aeródromo de Santa María de Punilla.