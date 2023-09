Liliana, la mamá de Gabriela Pérez, denunció que sufrió amenazas después del crimen de su hija en el acto del gremio Soelsac que sacudió a la provincia el sábado pasado.

"No voy a parar hasta el último suspiro que me quede para que se haga justicia y los culpables paguen lo que hicieron", afirmó la mujer ante la cámara de Canal 10.

En una entrevista exclusiva la mamá de Gabriela enumeró la serie de amenazas que se sacudieron desde el martes mediante llamados y mensajes a su celular.

La mamá de la joven trabajadora de limpieza lleva adelante el merendero Pancitas Llenas en barrio Yapeyú.

"Mis hijos me decían que no vaya este domingo pero el abrazo de la gente me fortalece para salir adelante", dijo Liliana.