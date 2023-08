El sábado pasado, alrededor de las 19 horas, la tranquilidad de La Para se vio interrumpida por un incidente de violencia ocurrido tras un partido de las categorías inferiores entre los clubes Sociedad Cultural y Deportiva La Para e Independiente de Balnearia. El resultado de este lamentable suceso fueron dos adolescentes con heridas y contusiones de diversa consideración.

De acuerdo a la denuncia presentada por el director técnico de Independiente, padres y jugadores del equipo local habrían agredido a dos de sus jugadores de la categoría pre-juvenil, ambos de 14 y 15 años.

Estos jóvenes tuvieron que ser atendidos de urgencia en el hospital local debido a los múltiples traumatismos sufridos, así como cortes en sus rostros y manos.

Uno de los jugadores heridos fue trasladado posteriormente al hospital de La Francia para una evaluación más exhaustiva, donde quedó internado.

Algunos testigos presenciales relataron a un medio regional que uno de los jugadores del equipo de Balnearia respondió con insultos a las provocaciones que estaba recibiendo desde el público.

Tras finalizar el encuentro, varios jugadores de Cultural lo agredieron brutalmente, propinándole golpes y patadas en el suelo. Sin embargo, también se menciona la participación de algunos padres en este acto de violencia.

Allí fue que otro adolescente, familiar del jugador del equipo visitante agredido intervino para defenderlo, pero terminó recibiendo también golpes por parte de los violentos.

Pablo, padre de uno de los jóvenes agredidos, calificó como “lamentable” lo ocurrido y dijo que el club de La Para ya tiene antecedentes de violencia. En ese sentido, recordó que tiempo atrás un jugador de 16 años fue sancionado después de haber golpeado a un árbitro.

En diálogo con el programa “Alta Mañana” por radio Universidad, relató como sucedieron los hechos. “Mi nene es arquero, tiene 15 años y tras terminar el partido, se dirige al buffet junto a su cuñado y otros chicos del equipo y al pasar por donde estaba la parcialidad local, chicos comienzan a agredirlo”.

Siempre según el testimonio de su hijo, cuando se quiso dar vuelta para ver quienes eran los agresores, le pegaron un puñetazo de atrás. Para no caerse, el adolescente se agarró de un compañero que rueda por el suelo, momento que fue aprovechado por los violentos para darle patadas mientras estaba caído.

Pablo afirma que los testigos aseguran que el que le pegó a su hijo es un padre de un jugador del equipo de La Para. El joven tuvo cortes en la boca por los golpes, que le generó problemas en la dentadura. En tanto el otro adolescente todavía continúa hospitalizado con heridas de diversa consideración.

Más adelante criticó a las autoridades de Cultural de La Para, porque no se preocuparon por la situación. “A mi el club no me llamó en ningún momento, no se preocuparon por los chicos cuando se fueron en la ambulancia”, remarcó.

En otro tramo, señaló que después de lo vivido, su hijo tiene miedo y no quiere volver a jugar. Finalmente, disparó contra Sociedad Cultural de La Para, ya que tiene antecedentes de comportamientos violentos. “Siempre tuvieron esas acciones, hace poco un chico de 16 años de ese club fue sancionado por golpear a un árbitro”, concluyó.

Qué dijeron las autoridades de los clubes

El Club Sociedad Cultural y Deportiva La Para lamentó los hechos y manifestó su repudio al accionar violento a través de un comunicado, aunque aclaró que entre los agresores no hubo adultos. “En los disturbios que hacemos referencia y que repudiamos con energía, tomaron parte todos menores de edad”, afirmaron.

El documento añade además que se tomarán medidas con los participantes del lamentable suceso, "para evitar que hechos como los ocurridos vuelvan a suceder".

Sin embrago, la denuncia presentada en sede policial por parte del técnico de Independiente de Balnearia afirma que adultos (padres o familiares de jugadores del equipo de La Para) participaron en la golpiza.

En línea con la denuncia, el Club Independiente de Balnearia expresó su repudio a las conductas violentas del club de La Para, “donde resultaran gravemente lesionados dos menores (familiar y jugador de nuestra institución); por las agresiones recibidas de parte de adultos que asiduamente generan este tipo de eventos”.

En otro tramo del comunicado, insta a las autoridades de esa institución y a las de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco a que “adopten todas las medidas pertinentes; no solo sancionatorias sino también toda otra medida que tiendan a evitar a futuro, se repitan actos violentos como el sucedido”.