“María” (por motivos de privacidad se oculta su nombre) hace poco cumplió 18 años. Hasta hace poco jugaba en la Primera División del fútbol femenino del Club Atlético Camioneros Córdoba.

Sin embargo, tuvo que abandonar el club tras denunciar a su entrenador por abuso sexual. Según contó la joven, el hombre sigue trabajando en el club y con niñas y adolescentes.

“Yo llegué al club en 2019, en agosto. Tenía 13 años. Desde que yo llegué y lo saludé a este hombre yo ya noté cosas eran raras de por sí: en cómo me miraba, el trato que tenía hacia mí”, expresó “María” en Ponete al Día por Radio Universidad.

Durante cuatro años, la joven afirmó que sufrió maltratos, humillaciones y fue abusada sexualmente en varias ocasiones. “Me humillaba. Al mínimo error me lo echaba en cara. Me decía que no servía para nada”, afirmó.

“Yo lo venía callando porque tenía la ilusión de jugar y él me tenía atrapada con sus mentiras. Hasta que en un momento exploté, después de 4 años, y decidí hablar”, declaró.

El 23 de julio de este año, “María” y su madre se presentaron a la Unidad Judicial de Violencia de Género Familiar y Sexual y realizaron la denuncia por abuso sexual. Algunos días después, madre e hija hablaron con las autoridades del club.

En lugar de acompañarlas, el club hizo lo contrario. “Me dijeron que ellos no podían tomar esa decisión que tenían que hablar con un abogado”, contó María.

Y agregó: “el presidente dijo que era un enfermo, que no podía estar rodeado de menores de edad y que lo deberían de sacar”.

Pero las autoridades dijeron: “no podían apartarlo hasta que la justicia dictamine si era culpable o no”.

“María” quería seguir en el club pero como las autoridades no sacaron al entrenador, ella pidió su pase. Inmediatamente, se la dieron. “Se lavaron las manos”, sentenció la joven.

La investigación de la denuncia está a cargo de Ingrid Vago, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.

La joven aseguró en Ponete al Día que otras compañeras también sufrieron maltratos e insinuaciones por parte de este entrenador. “Yo quiero que esto lo escuche la mayoría de la gente y tomen conciencia”, remarcó.

Además, debido a la denuncia, su sueño de ser jugadora de fútbol quedó trunco ya que desde hace varios meses no juega al fútbol.