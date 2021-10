Luego de la polémica que se generó a raíz de la rotura de un caño maestro de cloacas en la calle Arturo Orgaz a la altura de Villa Páez hace dos semanas, la denuncia que la municipalidad hizo en la justicia, la empresa contratista de la comuna para reparaciones salió a dar su versión de los hechos.

Adrián Cena, gerente técnico de Aclade S.R.L., y ex subsecretario de Movilidad Urbana durante la gestión de Ramón Mestre, deslindó responsabilidades de la empresa.

"Nosotros no dimos aviso a la municipalidad. Nosotros tenemos un contrato para la reparación de cloacas a partir de febrero de este año, la municipalidad a través de la Inspección de Redes Sanitarias y Gas nos ordenó a principios de septiembre que fuéramos a constatar y evaluar los daños que tenía la cañería de cloacas en la zona", indicó en diálogo con Radio Universidad.

Cena aclaró que la empresa no hace relevamientos de daño, sino reparaciones de lo que está roto. "Lo que vimos ahí (en Villa Páez) es que en la superficie de la calle había un hueco en el asfalto y si te asomabas, abajo tenía una suerte de caverna. Faltaba la base del asfalto, la sub base y no había suelo. Llegaba a dos metros de profundidad y ahí está el caño maestro de cloaca con el lomo del caño aparentemente dañado. Eso fue el primer día", explicó Cena.

"A partir de ahí la municipalidad nos ordena colocar vallado, cartelería, para la intervención como corresponde, y empezar a realizar en la zona -en el transcurso del mes de septiembre- perforaciones para ir viendo a lo largo de la calle, el nivel del daño que tenía la cañería", detalló.

Según lo que informó el empresario, se fue viendo que era una cañería de un diámetro de 70 centímetros que no se consigue ni en la ciudad de Córdoba ni en la Argentina de manera rápida. "Se fue trabajando en distintas soluciones constructivas. Lo que se hizo fue en la cañería dañada, ir desobstruyéndola porque dentro tenía escombros", contó Cena.

"El 7 de octubre fuimos convocados por el municipio y se nos ordenó que comenzáramos con la reparación", sostuvo, indicando que se trabajó "a corazón abierto". Se desobstruyó todo el caño. También hubo una rotura de un caño de Aguas Cordobesas, señaló el entrevistado, indicando que eso complicó las tareas de reparación.

"Lo que hicimos fue desobstruir absolutamente toda la cañería y dejar el caño el lomo del caño descubierto, la cuna del caño sana y el líquido (cloacal) fluyendo naturalmente bien rumbo a Bajo Grande por calle Arturo Orgaz. La calle Igualdad colapsó en paralelo y ahí intervino otra empresa", señaló Cena.

Desde que la municipalidad consiguió el caño necesario, la empresa comenzó este miércoles a realizar las obras complementarias y Supercemento se ha hecho cargo del reemplazo de la cañería maestra, señaló el ex funcionario.

Respecto a la intervención de la Justicia en el caso, dijo que es para conocer quien podría haber dañado esa cañería desde la fecha de reparación para atrás.

Según Cena, la municipalidad hizo bien en radicar la denuncia por una cuestión de protección del ambiente para la cuenca del Suquía, y es obligatorio hacer la denuncia, pero sostuvo que "en la cuadra esa (Arturo Orgaz) del 2013 al 2017 hay 17 parches, 17 cicatrices en la superficie de intervenciones hechas". El empresario señaló que hay intervenciones de Epec, de Aguas Cordobesas, de telefonía, gas del Estado, etc, a las que se agrega este caño maestro.

"Es multifactorial. Si usted me pregunta a mí si se va a llegar a determinar a un responsable, no creo en lo personal, porque no creo que haya alguien que haya roto algo puntualmente: esto es como un efecto dominó", concluyó Cena.

