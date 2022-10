Veinte familias que compraron legalmente terrenos de un loteo en barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, y construyeron sobre ellos sus viviendas, denuncian que fueron estafados por quien les vendió el loteo y están desesperados porque el viernes se ejecutará una orden de desalojo.

Las operaciones se hicieron con papeles y documentación no apócrifa -ya que fueron firmados por escribanos y pasaron los filtros del Procrear y del Banco Hipotecario- pero sí irregular, y se encuentran desesperados porque van a quedar en la calle.

María Julia Irazoqui, una de las abogadas que los representa señaló que se trata de “una estafa muy bien preparada, con utilización de poderes que no son apócrifos , son poderes que han sido redactados ante escribano público, donde se vendieron terrenos desde el año 2013 que este señor (se refiere al presunto estafador, Juan Carlos Ordoñez) viene haciendo este tipo de estafas, y el jueves de la semana pasada nuestros clientes se anotician con un operativo de desalojo (…) de que desde el año 2013 en adelante había innumerable cantidad de juicios en contra de este señor Ordónez, no solamente por estas estafas sino por otras”, explicó la letrada a Canal 10.

La abogada remarcó que los ardides de Ordoñez, así como la documentación que le entregó a sus representados, fueron de tal calidad que pasaron las inspecciones del programa nacional y de la entidad crediticia, “porque les otorgaron por lo menos a dos familias los créditos Procrear para la construcción de la vivienda que están habitando al día de la fecha”.

Lauro Cossar, otro de los abogados, relató que los vecinos sufrieron un principio de desalojo que “gracias al criterio de la jueza que puso las cosas en su lugar no se ejecutó, pero están pendiente de un hilo, o sea que no sólo están siendo damnificados por la venta de un loteo de manera irregular, sino que pueden perder todo lo que tienen puesto ahí”.

El letrado explicó que sus representados “son todos trabajadores, acá nadie se armó una casa de fin de semana. Son unas viviendas donde viven con sus familias: hay niños, hay mujeres embarazadas, son 20 familias. Es el daño con la venta y el daño de perder todo lo que se ha hecho arriba (de los terrenos)”, sostuvo.

En tanto Paula, una de las vecina damnificadas, contó lo que padecieron el jueves de la semana pasada, cuando policías de la guardia de Infantería y oficiales de justicia “saltaron un alambrado” para intentar desalojarlos. “Nos entramos a desesperar, los niños se asustaron”, relató.

La mujer mostró a las cámaras de Canal 10 los documentos firmados por escribanos, que indican “que compramos de buena fe y estamos siendo estafados y no sabemos a dónde vamos a ir. El vienes está -pendiente- el desalojo y no tenemos a dónde meter la cabeza”, dijo la vecina.

Por su parte, otra de las damnificadas identificada como Juliana, contó que “Luis Vanni me hizo los planos de mi casa, la construí con el Procrear otorgado por el Hipotecario, en el cual presenté mis papeles de que me cede Juan Ordóñez. Pasaron los filtros del Procrear, ellos no pudieron ver que estábamos siendo estafados tanto nosotros como ellos”.

La abogada Irazoqui remarcó que los vecinos “no son usurpadores. Estas personas pagaron millones de pesos al sr Juan Ordóñez por estos terrenos; construyeron su casa como cualquier persona de clase media con el sudor de su frente y todo lo que tienen lo tienen en sus viviendas”.

Por último Paula, entre lágrimas, le pidió a la justicia que los escuche y que vele por los niños. “Nosotros el viernes tenemos que desalojar y no tenemos dónde dejarlos”, sostuvo, y agregó que “vivimos con miedo porque este hombre nos amenaza, nos corta la luz, nos corta el agua, vivimos con miedo”, concluyó con angustia.

Mirá la nota completa de los vecinos:

La confusa respuesta de los presuntos estafadores

Por su parte, Luis Vanni, quien sería el constructor, sostuvo en una entrevista en Crónica Matinal, que denominada “trenza” (un grupo de abogados, escribanos y martilleros) estaría detrás del desalojo de las 20 familias damnificadas.

“Yo no tengo nada que ver con Ordoñez”, dijo el entrevistado, agregando que él está en la lista de desalojados, ya que tiene su oficina en el mismo predio que el resto de los vecinos de Villa Rivera Indarte.

“Tengo la misma documentación que todos los vecinos, en el mismo lugar que tiene que ver el escribano que me hizo la cesión de derechos a mí, el lote número uno, donde yo instalé mi oficina y que aprobé el plano”, indicó Vanni.

Además, sostuvo que él nunca pensó que le iban a otorgar un crédito Procrear a las familias debido a que no había escritura porque existía un litigio que había que terminar para escriturar. “Juliana, que es la verdadera damnificada, hizo el crédito y se lo dieron”, agregó.

“Yo también soy víctima de esta situación”, sostuvo el constructor, pero añadió que “el que duda de la posesión del lugar se equivoca” porque según explicó, la madre de Ordoñez era cocinera en esos terrenos y él nació ahí hace más de 50 años. “Ahora, los negocios que él ha hecho ahí es otra historia”, sostuvo Vanni.

Por otro lado, el constructor negó que en el predio haya 20 familias y dijo que “esa señora que dice representar a los demás no es del lugar (…) Ella es una allegada, no tiene los derechos”.

“Deben ser 5 familias las que están viviendo y las que están viviendo no estaban en la reunión (del móvil de Canal 10)”, indicó Vanni, intentando desacreditar la denuncia.

Por último, el entrevistado pidió que el fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier, investigue la situación y que “no se apuren a desalojar, porque van a cometer una injusticia mayor”.

Mirá la nota completa: