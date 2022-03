Suba de tensión, dolor de cabeza, perforación de oídos y sangrado en la nariz, fueron algunas de las marcas que dejó el aterrizaje de emergencia este viernes en el Aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba.

Los tripulantes del vuelo AR1516, que partió rumbo a salta cerca de las 14, no esperaban vivir la tensión y el pánico de un descenso forzoso debido a un problema en la despresurización mecánica.

Ver: Córdoba: aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Ambrosio Taravella

"Cuando el comandante llamó a emergencias me sorprendió porque, en 35 años de fuerza aérea y haber viajado por todo el mundo, es la primera vez que me pasa", dijo a Canal 10 el ingeniero aeronáutico Carlos Mercado, quien se encontraba entre los pasajeros.

El profesional destacó el trabajo de la tripulación, a la que calificó de "muy profesional", en el manejo de la situación adversa que los hizo practicar un "descenso precipitado" a 12 mil metros de altura.

Para Hugo Territoriale, quien volvía a su provincia después de hacer un curso en Córdoba, se trataron de minutos de alta tensión.

"Cuando bajan las máscaras no podía respirar, no veía que se inflara, no me entraba aire, me dolía la cabeza y el oído parecía que me iba a explotar. Es desesperante el ruido del avión descendiendo cuando uno no sabe que tal mal es lo que pasa", explicó.

Tras el aterrizaje forzoso en la pista de la todos los pasajeros fueron atendidos por servicios de emergencias. Ninguno presentaba cuadros graves ni requirió internación.