La empresa Drean, que al pasar a manos mexicanas pasó a llamarse Mabe, despidió en las últimas horas a 200 de los 900 trabajadores que tiene en Argentina. La conocida firma argumentó que las desvinculaciones se deben a la gran caída de las ventas, producto del brutal ajuste de Javier Milei.

La compañía líder en producción de electrodomésticos redujo considerablemente su personal de la planta cordobesa de Luque, localidad que se encuentra conmocionada por la noticia.

La misma permanecerá cerrada por dos semanas, entre el 22 de abril y el 6 de mayo, "solo habrá guardias mínimas" informaron fuentes vinculadas a la empresa, al mismo momento que aseguraron que los trabajadores suspendidos seguirán percibiendo la totalidad de su sueldo.

De acuerdo a lo difundido el plan de reducción de personal comenzó a principios de este año.

La situación en Río Segundo

“Se van de a 15 o 20 personas por semana, especialmente de la parte de producción. Se están fabricando unos 800 lavarropas menos por día”, relató un trabajador, quien agregó que a la baja en la producción se le suma otro problema: los proveedores de piezas para armar un lavarropa también están en crisis, por lo que en algunos casos no están pudiendo entregar.

Otro de los empleados indicó que la reducción también abarcaría a personas de otras áreas. “En la medida que se achica el área operativa también se debe achicar la parte indirecta”, explicó.

Achique con despidos, jubilaciones anticipadas y retiros “voluntarios”

Muchos trabajadores ya recibieron los telegramas de despido, y dijeron que en el escrito no se consignaron causas.

En otros casos, la empresa ofreció el típico plan de ajuste a través de jubilaciones anticipadas y retiros “voluntarios” de los empleados.

“La situación que estamos pasando es muy fea. Con los dueños anteriores, que eran del pueblo, se le buscaba la vuelta, no te desocupaban”, señaló un ex trabajador de Mabe.

“Tengo un hijo discapacitado. Me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento. En Luque ahora ves al cartero y parece que vieras al cuco. El día que me dejaron sin trabajo yo había ido a trabajar como siempre. Llevaba 31 años en la fábrica y nunca tuve un llamado de atención. Cuando iba a entrar a mi casa veo al cartero que dobla por mi cuadra. Ahí nomás me imaginé lo peor y no me equivoqué: me traía el telegrama que decía que no tenía que volverme a presentar a la empresa”, contó otro de los despedidos.

Por último, los trabajadores echados dijeron que les están pagando las indemnizaciones correspondientes y que la empresa se comprometió a devolverles sus puestos de trabajo si la situación se normaliza.

Cabe indicar que Drean pasó a manos de capitales mexicanos en enero del 2023. La empresa, ahora llamada Mabe, cuenta con dos mil empleados en la Argentina.

Además, tiene presencia en más de 70 países y cuenta con más de 24 mil empleados en todo el mundo. En Argentina, es dueña demarcas como Drean, Patrick, Aurora y Patriot.