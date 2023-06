Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, arribó este lunes sorpresivamente a Buenos Aires para participar del encuentro de los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio que se realizará esta tarde.

El senador viajó en su auto particular para manifestar su oposición al acuerdo nacional que impulsa el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, con la incorporación del gobernador peronista Juan Schiaretti, de Hacemos por Córdoba.

“No se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. No necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”, expresó Juez.

“Nosotros no vamos a aceptar una incorporación que confunda a nuestro electorado”, destacó.

“He venido a Buenos Aires a hacerme escuchar y a representar los que miles de cordobeses venimos peleando hace 24 años para cambiar la historia de Córdoba. Así que vengo a decirle a estos que tienen una mirada muy del puerto que en el interior también merecemos respeto”.

“Nosotros no podemos mentirle a la gente, no cuenten conmigo para esto. Yo no soy un mentiroso, no le puedo decir a la gente que quiero cambiar un modelo de provincia y 24 horas después decir que este dirigente puede ensanchar el marco de Juntos por el Cambio”, sostuvo.

