Encuestas: ¿Cómo podría perfilarse la primera vuelta presidencial de octubre?

En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2019, el Frente de Todos (FDT) obtuvo 49,79% de los votos y Juntos por el Cambio (JXC) 31,80%, y la tercera fuerza (Consenso Federal) apenas 8,15%. Así, la PASO mostró una fuerte polarización, con más de 80% para las dos fuerzas principales.

En las PASO de 2015, el Frente para la Victoria (FPV) obtuvo 38,67%, Cambiemos 30,12% y Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) 20,57%, un escenario menos polarizado.

En la nota de la semana pasada, vimos que las últimas encuestas arrojan un escenario de tres cuartos simétricos: JXC 27%, LLA y el FDT en 25%; fuera del podio, el peronismo no K ronda el 4% y el FIT el 3%.

Esa paridad dificulta pronosticar cuál podría ser la fuerza más votada el 13 de agosto y cuál oferta sería la más competitiva de cara a la primera vuelta.

En Juntos, la disputa se centra en Patricia Bullrich (13% de intención de voto) y Horacio Rodríguez Larreta (casi 11%); salvo que se fracture esa fuerza, el candidato presidencial saldría del PRO, excluyendo a los radicales.

En el FDT, el ministro de Economía Sergio Massa es quien más mide (ronda 13%). Un primer escenario de cara a la primera vuelta sería Massa/Javier Milei/Bullrich: según una encuesta reciente de Zuban Córdoba & Asociados, Massa alcanzaría 26,6% vs 26% de Milei (empate técnico) y 20,4% de Bullrich; Juan Schiaretti (la figura más competitiva del peronismo no K) alcanzaría casi 6% y Myriam Bregman (FIT) casi 3% (gráfico arriba).

Un segundo escenario de cara a la primera vuelta podría ser Massa (28%) vs Milei (22%) vs Rodríguez Larreta (24%), según el mismo informe. En este caso, el empate técnico se traslada al segundo lugar, Schiaretti sigue en torno al 6% y Bregman por debajo del 3% (gráfico arriba). Esto sugiere que Rodríguez Larreta podría ser relativamente más competitivo que Bullrich en octubre y Juntos tendría mejores chances de definir la presidencia en una segunda vuelta frente a Massa como carta oficialista pero, como la leve ventaja de 2 pp sobre el candidato de LLA no resulta estadísticamente significativa, tampoco podría descartarse un ballotage entre Massa y Milei.

La última encuesta de Federico González y Asociados (FGA) muestra un panorama distinto: con Bullrich vencedora en las primarias de JXC, de cara a la primera vuelta la ex ministra de Seguridad rondaría 33%, Massa en 25,2% y Milei 24,1% (gráfico arriba). En este caso, el empate técnico en el segundo lugar abre la posibilidad de que tanto el FDT como LLA pasen a segunda vuelta como de que se queden afuera. La izquierda se confirma en torno al 3%, pero el peronismo no K en este informe tiene una performance más débil que en el estudio de Zuban Córdoba.

El escenario alternativo de FGA, con Rodríguez Larreta venciendo las primarias de Juntos, lo ubica con 23,1% de los votos, a Massa nuevamente con 25,2% y Milei en casi 28% (gráfico arriba). Aquí, el triple empate técnico abre la posibilidad de que cualquiera pase a segunda vuelta tanto como de quedarse afuera. La izquierda vuelve a rondar el 3% y el peronismo no K sigue por debajo del 3%.

La última encuesta de CELAG sólo mide para la primera vuelta a Milei como candidato y los sellos de las demás fuerzas: LLA alcanza 29,3%, vs 26,1% del FDT y 24,6% de JXC, un escenario de triple empate técnico. Cualquiera del podio podría pasar a segunda vuelta tanto como quedarse afuera; un candidato peronista por fuera del FDT rondaría el 6%, lo mismo que un radical disidente de Juntos, mientras que la izquierda alcanza 3,5% (gráfico arriba).

Gran parte de la incertidumbre se debe a que si LLA supera el umbral del 20% en las PASO, quedaría como una fuerza más competitiva que UNA en 2015. El corrimiento de JXC a la derecha, lejos de obturar el crecimiento de Milei, lo potenció, al punto de que el resultado de la interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich depende tanto del comportamiento de los electores permeables a la alianza como de la atracción que el libertario ejerce sobre ellos, pues captura una proporción de ex votantes de esa fuerza del 34% según Opinaia (contra 14% que captura del FDT; gráfico arriba).

Por eso, una interna cada vez más encarnizada en JXC podría darle a Milei el pase a segunda vuelta frente al oficialismo. En resumen, del repaso de las últimas encuestas se puede concluir: