Qué escenarios se abren sin CFK en las listas, según las encuestas nacionales

Pasó el acto del 25 de mayo y se confirmó nuevamente que la vicepresidenta Cristina Fernández no será candidata en el turno electoral 2023.

Esto amerita un repaso por las últimas mediciones y encuestas nacionales que repasan escenarios con las figuras que siguen en carrera.

Según el monitor digital de Scidata, sin CFK, Sergio Massa tiene el mayor protagonismo digital entre los precandidatos presidenciales del Frente de Todos (FDT), con 41,5% de las menciones. Lo escolta Juan Grabois (22,6%), Eduardo “Wado” De Pedro (casi 16%), Daniel Scioli (12,1%) y Jorge Capitanich (casi 8%; gráfico arriba).

Sin embargo, la intención de voto arroja resultados distintos. Zuban Córdoba reportó dos escenarios: en el primero, con cuatro precandidatos del FDT (entre ellos, el ministro del Interior), el oficialismo alcanza 29,2% y queda 5 puntos porcentuales detrás de la sumatoria de JXC con tres precandidatos, en tanto que Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) roza el 22%. Massa disputa con el libertario la condición de figura individualmente más votada (la brecha de 2,8 puntos porcentuales entre ellos no resulta estadísticamente significativa). Juan Schiaretti (del peronismo no K) ronda el 4% y Myriam Bregman (del Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT) el 2% (gráfico abajo).

En el segundo escenario, Grabois reemplaza a De Pedro; Milei alcanza 22,6% y aventaja a Massa por 5 pp, que sigue muy lejos de las demás figuras del FDT. La sumatoria del oficialismo queda apenas a 3,1 pp de JXC (gráfico arriba).

En este caso, Schiaretti ronda el 3% y Bregman el 4%. Considerando ambos escenarios, la brecha entre Milei y el FDT oscila entre casi 6 pp y más de 7 pp, con lo cual el candidato libertario se ubica tercero mientras que el oficialismo y la principal fuerza opositora se disputarían la primacía con guarismos que quedan en zona de empate técnico.

En Juntos, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aventaja a la ex ministra de seguridad por diferencias que rondan los 4 pp (cercanas al empate técnico), en tanto el radical Gerardo Morales ronda el 4% y queda lejos de las figuras del PRO. En el oficialismo, Massa saca ventajas de 10 pp o más sobre Scioli, De Pedro/Grabois y Rossi, según el caso.

A su turno, la última encuesta de Synopsis muestra un escenario mucho más parejo, con tres fuerzas en situación de empate técnico.

Milei queda como el candidato individualmente más votado (25,2%), apenas un punto porcentual detrás de la sumatoria de Juntos con dos precandidatos, mientras que el FDT roza el 25%. Schiaretti alcanza 5,5%, 2 pp por encima de Bregman. En el FDT, también con dos precandidatos, Massa aventaja a Scioli por 4 pp, mientras que Rodríguez Larreta obtiene una brecha de 1,8 pp sobre Bullrich; en ambos casos, se trata de diferencias estadísticamente no significativas.

Por su parte, Opinaia midió siete figuras por JXC y cinco por el FDT: en el primer caso, Bullrich aventaja a Larreta por 4 pp, en tanto los demás dirigentes de Juntos oscilan entre 2% y 1% de intención de voto. En el oficialismo, Axel Kicillof saca una brecha de apenas 2 pp sobre Massa, quien a su vez duplica a Scioli; De Pedro alcanza 2% y Grabois 1%. Schiaretti dobla a Urtubey por 4% a 2%, y en el FIT Del Caño a Bregman por 2% a 1% (gráfico arriba).

Nuevamente, las diferencias son estadísticamente no significativas entre las figuras de las fuerzas principales, pero en este caso la disputa por la primacía se da entre LLA y Juntos, con el FDT en tercer lugar.

Clara Research midió a cuatro figuras tanto en el FDT como en JXC: en el oficialismo, Massa aventaja a Scioli por apenas 0,9 pp, mientras que De Pedro y Grabois no llegan al 2%.

En JXC, Bullrich aventaja a Larreta por sólo 1,6 pp, en tanto que Morales y Manes no llegan al 2%. En el peronismo no K, Schiaretti aventaja a Urtubey por 2,1 pp (gráfico arriba). También en este caso, al considerar el error muestral las diferencias entre Massa y Scioli y entre Bullrich y Larreta respectivamente son estadísticamente no significativas y la disputa por la primacía queda en un empate técnico a tres bandas, aunque en este caso JXC marcha tercero.

La última encuesta de Federico González y Asociados (FGA) muestra las brechas más nítidas al interior de las dos principales fuerzas. Massa aventaja a las demás figuras del oficialismo por más de 10 pp, mientras que en JXC Bullrich le saca casi 14 pp a Larreta y mucho más a otros prcandidatos de esa fuerza opositora. En tanto, el peronismo no K muestra un empate técnico entre Schiaretti y Urtubey (gráfico arriba).

Por sellos, Juntos ronda el 33% y saca una brecha de 7,2 pp sobre el FDT, que a su vez supera a LLA por 2,6 pp (diferencia estadísticamente no significativa).

En resumen, ya sin Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Alberto Fernández ni CFK entre los precandidatos, los escenarios de estas cinco encuestas recientes muestran: