El fiscal Sergio Ruíz Moreno, que llevó adelante junto a su par Mercedes Bellestrini, la acusación en el juicio por la muerte de Bebés en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, hizo una valoración positiva del desarrollo del proceso calificándolo como “virtuoso” y destacando la tarea de los jurados populares y de la prueba recolectada.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del cumplimiento de las diferentes etapas que se llevaron a cabo dentro del proceso judicial, donde se revisaron las situaciones acontecidas durante el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022, y donde fallecieron cinco bebés y otros ocho padecieron riesgo de vida.

Ahora queda aguardar el veredicto que está pendiente hasta el próximo 18 de junio, según lo establecido por la Cámara 7° en lo Criminal y Correccional.

“Fue un juicio que comenzó el 6 de enero atendiendo plazos fatales que debían cumplirse, situación que marcó el ritmo de las audiencias y cómo se recolectaba la prueba. Para los jurados (Populares) es fuera de su vida cotidiana, por lo cual tienen que acomodarse a un ejercicio que nosotros tenemos, pero ellos no. Se notó en el rostro de los jurados el grado de compromiso con la causa”, reveló ante las cámaras de Canal 10.

Además, admitió que se habían nombrado un número superior ante la posibilidad de renuncias que se pudieran dar en el proceso, pero eso no fue así. “Se esperaba que hubiera deserciones pero soy testigo que no las hubo y que todos los días en que no había audiencias venían a estudiar la causa”, detalló el funcionario judicial.

En relación a la prueba presentada, Ruíz Moreno comentó: “Se solidificó la prueba que en los argumentos defensivos casi no se cuestionaron, ya que sólo se cuestionaron responsabilidades funcionales y críticas a (fiscal Raúl) Garzón”.

Fue consultado sobre algunos comentarios negativos vinculados con expresiones que tuvo supuestamente favoreciendo al exministro de Salud, Diego Cardozo, ocasión en la que aclaró: “Hubo susceptibilidades pero las menciones fueron hacia los médicos como servicio público que se presto durante la época de la Pandemia”.