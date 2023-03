El 4 de noviembre, el conocido pediatra y alergista de Villa María, se conducía con su moto Elite por el bulevar Sarmiento y fue embestido por una camioneta Ford Ranger, que llevaba sifones, que transitaba por Carlos Pellegrini. El médico ingresó al Hospital en gravísimo estado, debatiéndose entre la vida y la muerte.

De acuerdo a la información brindada en ese momento por el centro médico, Pagliero (74) sufrió traumatismo de tórax, contusión pulmonar, fractura de costillas, de tibia y peroné y estuvo varias semanas en terapia intensiva en coma, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Increíblemente, de a poco fue mejorando y su recuperación fue un milagro, mientras recibía cientos de muestras de cariño de sus “pacientitos” y de las familias de éstos que no dudaron en donar la sangre para el pediatra y realizar cadenas de oraciones para su mejoría.

Pagliero retornó este miércoles a su consultorio de la Clínica del Niño, para curar a los pequeños que asisten desde distintos puntos de la provincia y del país. No obstante, lo hará en silla de ruedas, hasta que recupere por completo su pierna izquierda.

“Estoy muy bien físicamente y mentalmente. Lo único es que tengo que resolver todavía mi problema de la fractura de la pierna. Tengo una cirugía donde hay tensores que unen, pero hay que esperar que se consolide el hueso. Y eso no se hizo completamente, por lo cual todavía no puedo pisar, tengo que andar en silla de ruedas”, contó Pagliero a eldiariocba.com.ar

Afortunadamente el reconocido médico no perdió sus capacidades intelectuales ni sus recuerdos, algo que podía pasar porque era muy factible que si despertaba, perdiera funciones neurológicas. No obstante, el pediatra dijo que está muy susceptible.

“La persona que se acerca para saludarme o decirme alguna cosa con relación al hecho, me hace emocionar”, sostuvo el hombre que al momento del terrible accidente tenía 73 años.

Los momentos más terribles

“Fui al Hospital y allí tomaron la decisión de hacerme una cirugía en la pierna la misma noche. Y durante la cirugía tuve tres fallos cardíacos, entonces me pasaron a terapia. Ahí se complicó, porque en ese momento había perdido mucha sangre”, relató el profesional.

“A mi familia ya le habían dicho que si llegaba a persistir con vida iba a tener serios problemas neurológicos. Y esto porque no me podían despertar. Intentaron reiteradas veces sacarme del coma y no pudieron.Después empecé a estar un poco mejor y deciden que me pasan a terapia intermedia” y de allí a sala común, contó Pagliero, quien posteriormente fue derivado a una clínica privada, donde fue dado de alta el 5 de diciembre pasado.

Respecto al problema que aún falta de resolver y lo mantiene en una silla de ruedas, Pagliero explicó: “Tuve un estallido en la tibia, que no es lo mismo que tener una fractura. Entonces con hueso mío, de la cadera, hicieron una nueva tibia. Y al final unieron abajo con el pedazo que quedaba. Ese es el pedazo que todavía no cierra, el que está cerca del talón”.

El inmenso agradecimiento

La noticia del gravísimo accidente del profesional fue muy comentada en su ciudad y en el interior de la provincia, e inmediatamente los padres de los niños que el pediatra atiende o atendió se pusieron a disposición para ayudar en lo que pudieran.

En ese marco, el médico se mostró muy agradecido por las inmensas muestras de cariño: “La verdad, tengo un agradecimiento enorme a toda la gente porque, en realidad, la manifestación de afecto y contención que tuvo conmigo la ciudad de Villa María y toda la zona, la tienen con muy poca gente”, dijo.

“Son muy pocos los que tienen un accidente grave y miles de personas se juntan para rezar, para prender velas, para encargar, invocar… Yo tenía todos los días la gente de la Iglesia Evangélica que tocaba música, otros iban a donar sangre, el sacerdote iba a verme... Todos los médicos de Villa María me vieron y trataron de ayudarme. Fue así”, contó Pagliero.

En un apartado especial, el médico hizo hincapié en que se salvó porque llevaba casco. “Si no, no estaría acá”, remarcó, y apeló a una campaña de concientización para que los motoclistas utilicen sí o sí este objeto protector.

El regreso tan esperado por todos

Después de 117 días del trágico día del accidente, en que nadie sabía si Pagliero podía salvarse, el pediatra volvió esta mañana a recibir pacientes, de 9 a 13, como lo hacía habitualmente.

Al ser consultado sobre si el accidente le había cambiado su visión de la vida, el médico reflexionó sobre la pobreza y lo mal que está el país, donde la mayoría de los niños no pueden acceder a una consulta al sistema de salud, porque las obras sociales son muy costosas.

Y agregó: “La conclusión de todo es que también está lleno de gente buena. Me sentí un ser muy querido por todos y tengo que agradecer todo lo que hicieron por mí”.

“Si soy un resucitado, ¿para qué resucité? Ahora resucité y me siento mejor que antes. Siento ahora que algún objetivo voy a tener que cumplir para con la gente o con el sistema”, agregó el profesional, indicando que interiormente también el accidente lo cambió.

“ Hay muchas cosas que antes me interesaban y ahora ya no me interesan mucho”, culminó Paglieron en la entrevista brindada a eldiariocba.com.ar