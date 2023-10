En el marco de la Megacausa La Perla, en una audiencia llevada a cabo a fines de marzo de 2015 una mujer, “luego de meditarlo mucho”, se presentó en el Tribunal Oral Federal Nº 1 y aseguró haber presenciado el parto de Silvina Mónica Parodi, la hija de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba fallecida este viernes a los 94 años.

Silvia Ester Acosta, de 63 años, afirmó ante el tribunal haber visto a Silvina en la Maternidad Provincial de Córdoba el 14 de junio de 1976. Acosta expresó en ámbito judicial sobre Silvina Parodi: "Estaba por parir y tenía problemas de dilatación. Me acuerdo que el 14 trajeron a una chica esposada (a la sala de preparto). Tenía el pelo muy cortito, mal cortado... ella tuvo un ataque de nervios y se arrancó la bata. Ahí pude ver que tenía marcas... Estaba muy torturada, picaneada y con quemaduras de cigarrillos”, describió la testigo.

Con la Megacausa en curso, durante esos días de 2015 las abogadas querellantes por Abuelas, Marité Sánchez y Mariana Paramio, le entregaron a Acosta una foto de Parodi para que la reconociera. “Por esos ojos la reconozco. Estaba muy maltratada... Es que ella en un momento se sentó en la cama y me miró intensamente. No me dijo nada, pero me acuerdo de esos ojos”, relató la testigo en el tribunal.

El testimonio de Silvia Ester Acosta resultó de suma relevancia para el curso de la Megacausa. Se trató, al fin, de una prueba más del nacimiento del nieto de Sonia Torres, que se sumó a las declaraciones del médico pediatra Fernando Agrelo, quien testificó bajo juramento haber atendido a Silvina y a su bebé en la cárcel del Buen Pastor, y luego al bebé (ya solo, sin su madre) dos veces más en la Casa Cuna, lugar desde el cual se perdió el rastro del niño.

Cuando la audiencia en la que tuvo lugar el testimonio de Acosta terminó, la testigo y Torres se fundieron en un emotivo abrazo.

Una absolución para Sonia Torres

El 14 de agosto de 2002 el juez correccional de la ciudad de Córdoba, Rubens Druetto, absolvió a Sonia Torres de una causa por calumnias e injurias.

El ex rector de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, Tránsito Rigatuso, inició una causa por calumnias e injurias luego de que Torres lo calificara como "delator".

"No me siento un delator y no pasé ninguna lista. No tengo amistad con ese golpe cívico militar", había dicho Rigatuso para desestimar las acusaciones.

En los años previos al golpe militar de 1976, Rigatuso fue director del colegio secundario que depende de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y desde entonces se lo acusa de haber confeccionado listas de supuestos adolescentes "subversivos".

La causa concluyó con la absolución de la referente de los derechos humanos. Este viernes falleció a los 94 años. Su legado y lucha para recuperar la identidad de los hijos y nietos apropiados vivirá por siempre.

