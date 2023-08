En dos minutos: quince personas robaron una panadería en avenida Japón

En tan solo dos minutos, un grupo de quince personas robó herramientas de trabajo en una panadería ubicada en avenida Japón al 600 en barrio Guiñazú.

“Fue un robo, no fue un saqueo porque no se llevaron el azúcar o las harinas. No son gente que tiene hambre”, remarcó el dueño de la panadería a Crónica Matinal.

Según el hombre, que vio las cámaras de seguridad, el robo ocurrió a las 1.26 y duró dos minutos. Un grupo de personas forzaron la persiana metálica, entraron y robaron balanzas, máquinas de cortar fiambres y otras herramientas de trabajo.

“Eran unas 15 personas. Encima pibes, por sus caras”, remarcó.

Este miércoles, la panadería atendió al público pero desde una ventana. Una de las empleadas declaró que el día anterior habían robado el negocio del frente.