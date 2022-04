A fines de marzo, se conoció que la cúpula policial de la departamental Colón, provincia de Córdoba, fue desplazada, luego de una denuncia por violencia de género. La medida alcanzó al jefe de la dependencia, el comisario Cristian Hernández, a la directora, comisario inspector Bibiana Cabrera, al subcomisario inspector Sergio Giordano y al comisario inspector Yolando Contreras.

En las últimas horas, trascendió el audio de un discurso que Cabrera le dio a sus subordinados, en el que quedan plasmados la concepción machista de la fuerza, la degradación de la mujer y la minimización de los abusos y violencia de género que manejan quienes conducen la Policía de Córdoba.

Si algunos pensaron que con la asunción de la primera mujer en la conducción de la fuerza, Liliana Rita Zárate Belletti, se iba a dar una impronta con perspectiva de género en Córdoba, claramente queda demostrado que no fue así. Algo que reflejamos en este medio con la publicación de la pesadilla que significa para las mujeres policías el Protocolo de Violencia Familiar puertas adentro.

En ese marco cultural retrógrado y machista, nada menos que la mujer, Bibiana Cabrera, una de los cuatro denunciados, decía ante sus subordinados: "Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Y nosotros las mujeres somos histéricas porque tenemos útero, porque hoy estamos bien y mañana estamos mal. Porque hoy me gustás y mañana no me vas a gustar porque me va a gustar el de al lado, estamos?"

Cabrera "instruía" a su tropa advirtiéndoles (indirectamente) que hicieran su vida fuera de la fuerza, que hicieran lo que quisieran (justificando desde el abuso de poder hasta la violencia) pero que no lleven problemas al interior de la departamental Colón: "Quiero que quede claro. Las cuestiones privadas de los hombres yo no las voy a juzgar, pero tampoco voy a permitir que en la departamental que yo manejo, me vengan puteríos ni ninguna cuestión rara con una femenina y un jefe".

Pero Cabera no terminó ahí. En otro tramo del discurso de alrededor de media hora, la directora siguió esgrimiendo frases totalmente patriarcales, en abierta confrontación con la igualdad y el respeto por los que las mujeres siguen luchando: "Yo le estoy diciendo esto, es un cachetazo para que ustedes se despierten, y les diga chicos, "avivensen"... Están buenas las mujeres y está lindo mirarlas de atrás, si? porque van y vienen y está lindo de ida, y está lindo el frente y todo eso está bueno (...) Hay algunas que les encantan, hay otras que a lo mejor no, y a otras nada", dice contundentemente la ex directora departamental.

Como si todo esto fuera poco, en otro tramo de su alocución sostiene: "somos mujeres, somos peligrosas, traicioneras, histéricas, qué más puedo decir, tóxicas, locas", señala la mujer que los conduce. Y agrega, además, "miren todo los que les estoy diciendo y se los está diciendo una mujer. (...) ¿Y saben lo que es esto? el que avisa no traiciona porque el primero que me venga con algo se va", señala.

Este audio llegó al fiscal de Jesús María, Guillermo Monti, quien recibió la denuncia de violencia de género y acoso laboral de una agente contra jefe de la dependencia, Hernández, la directora, Cabrera, el subcomisario Giordano y el comisario inspector Contreras.

Cabe indicar que, a la vez, Contreras está siendo investigado, además, por un presunto delito de instancia privada contra la misma denunciante.

Lo grave es que ninguno fue retirado de la policía de Córdoba, sólo están licenciados por cuatro meses. De acuerdo a la "sanción" impuesta por el Tribunal de Conducta Policial, cobrarán un 20% menos de su sueldo y tendrán que devolver el arma reglamentaria por ese tiempo.

Escuchá los fragmentos más polémicos del discurso:

Segundo fragmento del audio:

Informe: Dante Leguizamón, periodista SRT ; Perfil Córdoba.