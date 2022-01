El hecho tuvo lugar días antes de la última navidad en Villa Nueva, al centro de la provincia. Un niño de dos años ingresaba al hospital de Villa María en grave estado y golpes severos. Tal fue así que como consecuencia del crítico estado del niño lo trasladaron al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

El menor había sido llevado al nosocomio por su madre y la pareja de ella, quienes alegaron que había tenido un accidente doméstico. Sin embargo, esto fue poco creíble y ambos están actualmente detenidos acusados de haber golpeado salvajemente al niño.

Este jueves 13, tres semanas después del dramático hecho, realizarán una marcha en pedido de justicia. En ese marco, José Messa, el padre de la víctima, dialogó con El Diario y dio detalles de cuál es el objetivo de la convocatoria:

“La intención es pedir que se haga justicia, que no sea un caso olvidado. Pedir pena máxima para los dos, tanto la madre como el asesino este. Que se haga justicia”

La convocatoria a la marcha es abierta y pidieron que en ella se respeten los protocolos sanitarios, manteniendo el distanciamiento social y utilizando barbijo.

En la entrevista José expresó que nunca imaginó un desenlace similar. "Yo hacía 15 días que no lo veía, me tocaba el 24 y se lo pedí a la madre para que me lo diera el jueves para poder comprarle algunos juguetes para Navidad y ropita, pero no me lo quiso dar”, señaló.

El lamentable desenlace se dio el 23 de diciembre, tan solo un día antes de que el niño vaya con su padre.

Además, describió a su hijo como "un niño muy alegre, activo, bueno". "Saber que se me fue Emiliano es un golpe muy duro", manifestó José.

Por último, agradeció el apoyo de la gente que lo acompaña en este momento duro. “Los maltratadores tienen que saber que hay justicia, tiene que haber una ley para que se ampare a los niños indefensos”, concluyó.