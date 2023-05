Una mujer fue atacada de manera salvaje en barrio Los Robles por un ladrón que la zamarreó y arrastró para sacarle un celular que no tenía.

"Me sorprendió de atrás el chico, quería el celular y yo no tenía nada, solamente la campera y la billetera que no la vio", explicó la víctima del ataque ante la cámara de Canal 10.

En la grabación de una cámara de seguridad de la zona se puede ver cómo la mujer es arrastrada y golpeada contra un poste de luz y una pared.

Al ver el ataque un vecino intentó disuadir al ladrón gritándole pero nada lo hizo detenerse. "Quedate quieto porque te voy a pegar un tiro", le dijo el delincuente al escuchar los gritos.

Después de varios minutos de violencia el joven huyó sin nada en su poder mientras que la mujer quedó malherida en la calle.